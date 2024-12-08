Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Luncurkan Maddie Jewellery, Angela Tanoesoedibjo Dukung Sang Putri Jadi Pebisnis Sejak Dini

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |09:35 WIB
Luncurkan Maddie Jewellery, Angela Tanoesoedibjo Dukung Sang Putri Jadi Pebisnis Sejak Dini
Luncurkan Maddie Jewellery, Angela Tanoesoedibjo Dukung Sang Putri Jadi Pebisnis Sejak Dini
A
A
A

Angela Tanoesoedibjo bersama sang putri, Madeline, meluncurkan Maddie Jewellery sebagai perhiasaan yang menawan dan ramah untuk anak-anak. Maddie Jewellery hadir sebagai wujud dari ide cemerlang Madeline yang ingin memulai bisnis sejak dini lewat perhiasan yang cantik dan menggemaskan.

Dalam peluncuran Maddie Jewellery, Angela mengatakan bisnis perhiasan ini merupakan ide cemerlang dari sang putri yang berusia 10 tahun. Madeline sendiri turut terjun langsung dalam berbagai prosesi dari pembuatan hingga peluncuran Maddie Jewellery ini.

“Idenya dari Madeline, dan dia juga jadi terlibat dalam mendesain, photoshoot, dan campaign. Madeline terlibat penuh,” ungkap Angela dalam peluncuran Maddie Jewellery di Park Hyatt, Jakarta Pusat.

Maddie Jewellery ini didedikasikan untuk merayakan individualitas, kegembiraan, dan hubungan abadi antara keluarga dan persahabatan. 

Koleksi perdananya menampilkan desain emas 18 karat dan mutiara indah yang terinspirasi oleh pesona tiga hewan kesayangan yakni anjing, kucing, dan kelinci yang merupakan simbol kesetiaan, keanggunan, dan keceriaan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/611/3159477/isago-Lt1Q_large.jpg
Cek & Belanja Perhiasan di Situs Resmi ISAGO di Sini! HUT ke-1, Top Spender Bakal Raih iPhone 16!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/194/3144916/liliana_tanoesoedibjo-niPa_large.jpg
Liliana Tanoesoedibjo Apresiasi Peluncuran Koleksi Kedua Maddie Jewellery
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/194/3144900/angela_tanoe-Iobx_large.jpg
Luncurkan Koleksi Terbaru, Angela Tanoesoedibjo Ungkap Kelebihan Maddie Jewellery
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/194/3144890/angela_tanoe-Y0bp_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo Luncurkan Koleksi Kedua Maddie Jewellery, Usung Konsep Indonesia Heritage
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/612/3093519/momen_bahagia_madeline_di_peluncuran_maddie_jewellery_intip_keseruannya-Xh1R_large.jpg
Momen Bahagia Madeline di Peluncuran Maddie Jewellery, Intip Keseruannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/194/3093453/bebas_alergi_maddie_jewellery_hadirkan_perhiasan_cantik_dan_aman_untuk_anak-yr3D_large.jpg
Bebas Alergi, Maddie Jewellery Hadirkan Perhiasan Cantik dan Aman untuk Anak
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement