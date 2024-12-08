Luncurkan Maddie Jewellery, Angela Tanoesoedibjo Dukung Sang Putri Jadi Pebisnis Sejak Dini

Angela Tanoesoedibjo bersama sang putri, Madeline, meluncurkan Maddie Jewellery sebagai perhiasaan yang menawan dan ramah untuk anak-anak. Maddie Jewellery hadir sebagai wujud dari ide cemerlang Madeline yang ingin memulai bisnis sejak dini lewat perhiasan yang cantik dan menggemaskan.

Dalam peluncuran Maddie Jewellery, Angela mengatakan bisnis perhiasan ini merupakan ide cemerlang dari sang putri yang berusia 10 tahun. Madeline sendiri turut terjun langsung dalam berbagai prosesi dari pembuatan hingga peluncuran Maddie Jewellery ini.

“Idenya dari Madeline, dan dia juga jadi terlibat dalam mendesain, photoshoot, dan campaign. Madeline terlibat penuh,” ungkap Angela dalam peluncuran Maddie Jewellery di Park Hyatt, Jakarta Pusat.

Maddie Jewellery ini didedikasikan untuk merayakan individualitas, kegembiraan, dan hubungan abadi antara keluarga dan persahabatan.

Koleksi perdananya menampilkan desain emas 18 karat dan mutiara indah yang terinspirasi oleh pesona tiga hewan kesayangan yakni anjing, kucing, dan kelinci yang merupakan simbol kesetiaan, keanggunan, dan keceriaan.