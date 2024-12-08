Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Kisah Sukses AD REVIEW, Nikmati Pendapatan Tambahan Lewat YouTube Shopping Affiliates

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |16:05 WIB
Kisah Sukses AD REVIEW, Nikmati Pendapatan Tambahan Lewat YouTube Shopping Affiliates
Ade Irwan S, (Foto: Dok Istimewa)
A
A
A

Okezone-  Kisah sukses Ade Irwan S, atau yang populer dikenal dengan AD REVIEW, berhasil meraup pundi-pundi pendapatan berkat memanfaatkan peluang YouTube Shopping Affiliates. Sukses dikenal sebagai akun YouTube yang aktif membagikan video ulasan produk gadget dan elektronik terbaru, Ade tidak cepat puas dan terus mencari kesempatan dalam memperluas jangkauan serta menambah pendapatannya.

Melalui YouTube Shopping Affiliates, program kolaborasi YouTube dan Shopee, Ade sering membagikan link khusus kepada para subscribers yang disematkan dalam konten YouTube Video atau YouTube Shorts. Selama tiga bulan setelah bergabung di YouTube Shopping Affiliates, ia berhasil meraih peningkatan pendapatan hingga 6 kali lipat dibandingkan sebelumnya.

Mengawali karir sebagai kreator YouTube di Maret 2017, Ade melihat momentum di masa itu dimana banyak orang yang mencari ulasan jujur dan menyeluruh untuk produk handphone dan elektronik lainnya. Pernah menjadi pemilik usaha fotocopy yang memiliki minat dan sering mengulik barang elektronik menjadikan Ade semakin yakin untuk mencoba menjadi seorang gadget reviewer.

Meskipun awalnya hanya menjadi hobi sampingan yang Ade lakukan di tengah rutinitasnya bekerja, akun YouTube Ade kini menjadi sumber pekerjaan utama yang membuatnya makin dikenal banyak orang, bisa bekerja sama dengan brand-brand ternama, dan bahkan mendapat pendapatan tambahan melalui program  YouTube Shopping Affiliates.

Konten Kreator dan pemilik akun AD REVIEW Ade Irwan S, mengatakan, tidak disangka ternyata hobi iseng yang saya jalani, bisa menjadi karir utama, bahkan memberikan pendapatan yang tidak terbayangkan sebelumnya. Perjalanan saya hingga di titik ini tidaklah selalu berjalan mulus.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/11/3190062//raperda_ktr-yhzi_large.jpg
Raperda Kawasan Tanpa Rokok di Jakarta Bakal Ancam UMKM dan Pelaku Event
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/11/3189991//ilustrasi_foto_membuat_invoice_digital-KFpX_large.jpg
Ini Solusi Tantangan Akhir Tahun untuk Penagihan dan Pembayaran Digital, Lebih Fleksibel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/11/3189984//dany_amrul_ichdan-RCpZ_large.jpeg
Bedah Buku Indonesia Naik Kelas, Hilirisasi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/340/3189920//gubsu_bobby_nasution_lepas_sambut_pangdam_ibb-bzuj_large.jpg
Gubsu Bobby Nasution Lepas Sambut Pangdam I/BB, Sumut Solid Atasi Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/11/3189849//ilustrasi_mutasi_kendaraan-ZiFz_large.jpg
Pindah Domisili Kendaraan? Ini Cara Mutasi dan Keringanan Pajaknya di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/11/3189764//sukses_berkarya_sebelum_30-mxoG_large.jpg
Sukses di Usia Muda, Ini Cerita Para Wirausaha di Shopee Dukung Pertumbuhan Ekonomi Digital
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement