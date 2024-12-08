Kisah Sukses AD REVIEW, Nikmati Pendapatan Tambahan Lewat YouTube Shopping Affiliates

Okezone- Kisah sukses Ade Irwan S, atau yang populer dikenal dengan AD REVIEW, berhasil meraup pundi-pundi pendapatan berkat memanfaatkan peluang YouTube Shopping Affiliates. Sukses dikenal sebagai akun YouTube yang aktif membagikan video ulasan produk gadget dan elektronik terbaru, Ade tidak cepat puas dan terus mencari kesempatan dalam memperluas jangkauan serta menambah pendapatannya.

Melalui YouTube Shopping Affiliates, program kolaborasi YouTube dan Shopee, Ade sering membagikan link khusus kepada para subscribers yang disematkan dalam konten YouTube Video atau YouTube Shorts. Selama tiga bulan setelah bergabung di YouTube Shopping Affiliates, ia berhasil meraih peningkatan pendapatan hingga 6 kali lipat dibandingkan sebelumnya.

Mengawali karir sebagai kreator YouTube di Maret 2017, Ade melihat momentum di masa itu dimana banyak orang yang mencari ulasan jujur dan menyeluruh untuk produk handphone dan elektronik lainnya. Pernah menjadi pemilik usaha fotocopy yang memiliki minat dan sering mengulik barang elektronik menjadikan Ade semakin yakin untuk mencoba menjadi seorang gadget reviewer.

Meskipun awalnya hanya menjadi hobi sampingan yang Ade lakukan di tengah rutinitasnya bekerja, akun YouTube Ade kini menjadi sumber pekerjaan utama yang membuatnya makin dikenal banyak orang, bisa bekerja sama dengan brand-brand ternama, dan bahkan mendapat pendapatan tambahan melalui program YouTube Shopping Affiliates.

Konten Kreator dan pemilik akun AD REVIEW Ade Irwan S, mengatakan, tidak disangka ternyata hobi iseng yang saya jalani, bisa menjadi karir utama, bahkan memberikan pendapatan yang tidak terbayangkan sebelumnya. Perjalanan saya hingga di titik ini tidaklah selalu berjalan mulus.