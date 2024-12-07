Antusiasme Peserta Audisi Miss Indonesia 2025: Annesha Kembali Mencoba

AUDISI Miss Indonesia 2025 ditutup dengan putaran kedua yang berlangsung pada 7-8 Desember 2024 di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Salah satu peserta, Annesha Evangeline Gladiola, tampak penuh semangat sejak mengisi formulir pendaftaran.

Annesha, yang gagal pada audisi tahun lalu, mengaku tidak menyerah dan bertekad kuat untuk kembali mencoba mewakili provinsi Maluku, daerah asal ayahnya.

“Ini adalah kali kedua aku mengikuti ajang Miss Indonesia. Aku sangat ingin mewakili Maluku, tempat lahir dan daerah asal ayahku,” ungkap Annesha di MNC Studios, Sabtu (7/12/2024).

Motivasi Annesha tidak hanya sekadar mengejar gelar Miss Indonesia. Sebagai mahasiswi psikologi, ia membawa misi untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. Selain itu, pengalamannya dalam mengelola panti asuhan milik orang tuanya menjadi bekal penting dalam menjalankan misinya untuk bermanfaat bagi orang lain.