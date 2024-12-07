Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Giliran Habib Zaidan Minta Maaf karena Ikut Tertawakan Pedagang Es Teh di Ceramah Gus Miftah

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |19:19 WIB
Giliran Habib Zaidan Minta Maaf karena Ikut Tertawakan Pedagang Es Teh di Ceramah Gus Miftah
Giliran Habib Zaidan Minta Maaf karena Ikut Tertawakan Pedagang Es Teh di Ceramah Gus Miftah, (Foto: iNews)
A
A
A

Habib Zaidan Yahya menyampaikan permohonan maaf karena ikut menertawakan pedagang es teh yang diolok-olok Miftah Maulana atau Gus MIftah. Diketahui posisi Zaidan ada di belakang Gus Miftah saat peristiwa penghinaan terhadap penjual es viral. 

Kala itu, Habib Zaidan dan pria lain yang duduk di samping Gus Miftah turut tertawa saat Gus Miftah mengatai penjual es dengan kata gobl*k. Zaidan pun mengakui kesalahannya dan meminta maaf. 

"Saya mengucapkan permintaan maaf sebesar-besarnya untuk Bapak Sunhaji. Di sini saya tidak memberikan pembelaan kepada siapapun, Gus Miftah juga salah dan saya juga salah karena ikut menertawakan," kata Zaidan Yahya dalam video yang diunggah akun TikTok @melinda_mzy, dikutip Sabtu (7/12/2024).

Giliran Habib Zaidan Minta Maaf karena Ikut Tertawakan Pedagang Es Teh di Ceramah Gus Miftah
Giliran Habib Zaidan Minta Maaf karena Ikut Tertawakan Pedagang Es Teh di Ceramah Gus Miftah

Zaidan pun menjelaskan bahwa sebenarnya dirinya tidak bermaksud menertawakan penjual es teh, tapi larut dalam suasana candaan saat itu sehingga ikut tertawa.

"Jujur dalam hati saya tidak menertawakan Bapak Sunhaji, yang saya tertawakan suasana dalam saat itu," tandasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/612/3094214/potret_dan_fakta_kedekatan_gus_miftah_dan_deddy_corbuzier-72bU_large.jpg
Potret dan Fakta Kedekatan Gus Miftah dan Deddy Corbuzier, Momen Mualaf hingga Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/612/3094072/potret_dan_profil_clara_shinta_yang_dikaitkan_video_gus_miftah-dfIG_large.jpg
Potret dan Profil Clara Shinta yang Dikaitkan Video Gus Miftah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/612/3093053/profil_dan_biodata_ning_astut_istri_gus_miftah_maulana_yang_pernah_ditoyor_di_depan_banyak_orang-zEKZ_large.jpg
Profil dan Biodata Ning Astuti, Istri Gus Miftah Maulana yang Pernah Ditoyor di Depan Banyak Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/612/3093047/potret_gus_miftah_yang_memutuskan_mundur_dari_utusan_khusus_presiden_prabowo-eYjy_large.jpg
5 Potret Gus Miftah yang Memutuskan Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/04/612/3092422/usai_viral_gus_miftah_ajak_makan_pedagang_es_teh_yang_sempat_dihinanya-Z4wY_large.jpg
Usai Viral, Gus Miftah Ajak Makan Pedagang Es Teh yang Sempat Dihinanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/26/612/3079089/gus_miftah-Twd0_large.jpg
6 Momen Seru Gus Miftah Selfie Bareng Gibran hingga Mayor Teddy di Hari Kedua Retret Akmil Magelang
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement