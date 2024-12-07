Giliran Habib Zaidan Minta Maaf karena Ikut Tertawakan Pedagang Es Teh di Ceramah Gus Miftah

Habib Zaidan Yahya menyampaikan permohonan maaf karena ikut menertawakan pedagang es teh yang diolok-olok Miftah Maulana atau Gus MIftah. Diketahui posisi Zaidan ada di belakang Gus Miftah saat peristiwa penghinaan terhadap penjual es viral.

Kala itu, Habib Zaidan dan pria lain yang duduk di samping Gus Miftah turut tertawa saat Gus Miftah mengatai penjual es dengan kata gobl*k. Zaidan pun mengakui kesalahannya dan meminta maaf.

"Saya mengucapkan permintaan maaf sebesar-besarnya untuk Bapak Sunhaji. Di sini saya tidak memberikan pembelaan kepada siapapun, Gus Miftah juga salah dan saya juga salah karena ikut menertawakan," kata Zaidan Yahya dalam video yang diunggah akun TikTok @melinda_mzy, dikutip Sabtu (7/12/2024).

Zaidan pun menjelaskan bahwa sebenarnya dirinya tidak bermaksud menertawakan penjual es teh, tapi larut dalam suasana candaan saat itu sehingga ikut tertawa.

"Jujur dalam hati saya tidak menertawakan Bapak Sunhaji, yang saya tertawakan suasana dalam saat itu," tandasnya.