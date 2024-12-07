Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Heroik, Ini Aksi Penyelamatan Bayi Gajah yang Jatuh ke Sumur

Fatin Wardahni Nazihah , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |18:27 WIB
Heroik, Ini Aksi Penyelamatan Bayi Gajah yang Jatuh ke Sumur
Heroik, Ini Aksi Penyelamatan Bayi Gajah yang Jatuh ke Sumur, (Foto: Youtube)
A
A
A

SEEKOR bayi gajah yang terjatuh ke dalam sumur dangkal di desa Pinavoorkudy, Kerala, India, berhasil diselamatkan oleh tim tanggap darurat dan petugas kehutanan. Insiden ini terjadi pada Senin malam sekira pukul 21.30 waktu setempat.

Malansir dari UPI pada Sabtu (7/12/2024) Menurut petugas Kehutanan Divisi Munnar, Ramesh Bishnoi, tim penyelamat dari stasiun kehutanan Valara bekerja sama dengan Dinas Pemadam Kebakaran untuk mengevakuasi bayi gajah tersebut. Proses penyelamatan dilakukan dengan cara merobohkan sebagian dinding sumur agar hewan itu bisa keluar dengan aman.

Setelah satu jam aksi penyelamatan, bayi gajah jantan tersebut berhasil naik dari sumur dan segera kembali bergabung dengan kawanannya yang menunggu di sekitar lokasi. Penduduk setempat dan tim penyelamat merasa lega karena proses evakuasi berlangsung lancar dan tanpa hambatan.

Aksi heroik ini menunjukkan pentingnya kerja sama antara masyarakat dan pihak berwenang dalam melindungi satwa liar, terutama di wilayah yang dekat dengan habitat mereka.

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
