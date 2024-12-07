Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Jisoo BLACKPINK yang Dinobatkan Jadi Wanita Tercantik di Dunia

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |17:07 WIB
Potret Jisoo BLACKPINK yang Dinobatkan Jadi Wanita Tercantik di Dunia, (Foto: Instagram)
Member BLACKPINK memang memiliki kecantikan yang paripurna, tak heran bila banyak penggemar khususnya para cowok jatuh hati kepada mereka. Salah satunya adalah Jisoo yang baru saja dinobatkan sebagai wanita tercantik dunia 2024 versi majalah Nubia melalui survei global dan diakhiri pada 31 Oktober 2024.

Melansir Allkpop, lebih dari 300.000 suara dari 106 negara, pelantun lagu Flower ini memperoleh gelar yang didambakan sebagai WanitaTercantik di Dunia di tahun ini.

Jisoo menerima mayoritas suara dari Meksiko, Kolombia, Peru, Korea Selatan dan pengagum lainnya di seluruh dunia.

Penasaran seperti apa sih potret cantik Jisoo BLACKPINK hingga dinobatkan jadi wanita tercantik di dunia? Berikut ulasannya dar Instagram @sooyaaa_, Sabtu (7/12/2024).

1. Jisoo sendiri memiliki paras cantik rupawan yang selalu bikin netizen terpukau. Tak heran wanita 28 tahun ini dinobatkan sebagai Wanita Tercantik di Dunia 2024.

2. Penobatan Jisoo BLACKPINK sebagai Wanita Tercantik di Dunia 2024 ini merupakan pencapaian bersejarah. Pasalnya, dia mempertahankan gelar tersebut untuk tahun ketiga berturut-turut sejak tahun 2021.

3. Kecantikan Jisoo ini pun berhasil mengalahkan member BLACKPINK yang lain, salah satunya adalah Lisa. Lisa masuk daftar ketiga Wanita Tercantik di Dunia, dan posisi kedua ada penyanyi Taiwan Chou Tzuyu.

Halaman:
1 2
      
Lagu Baru Jisoo BLACKPINK Dirujak Netizen, Zayn Malik Dinilai Salah Pilih Rekan Duet
