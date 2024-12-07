Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Vino G Bastian Menyesal Terlalu Tegas ke Anak soal Pendidikan, Ini Sebabnya

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |16:36 WIB
Vino G Bastian Menyesal Terlalu Tegas ke Anak soal Pendidikan, Ini Sebabnya
Vino G Bastian Menyesal Terlalu Tegas ke Anak soal Pendidikan, Ini Sebabnya (Foto: okezone)
A
A
A

Aktor kenamaan Vino G Bastian menceritakan cara didiknya terhadap putri semata wayangnya, Jizzy Pearl Bastian. Untuk urusan pendidikan, Vino mengaku termasuk orangtua yang tegas kepada anaknya.

Meski sibuk syuting, Vino rupanya masih menyempatkan diri membantu anaknya mengerjakan PR dari sekolah seperti matematika hingga pelajaran teknis lainnya.

Dia juga sudah membagi tugas dengan sang istri, Marsha Timothy, untuk mendidik anaknya di rumah.

"Dulu kan gue sekolahnya teknik, nah kalau Marsha kan lebih sosial, jadi kalau misalnya ada PR matematika, itu gue yang ngajarin, kalau bahasa atau apa itu Marsha," kata Vino G Bastian dikutip dari kanal YouTube MAIA ALELDUL TV, Sabtu (7/12/2024).

Tak jarang, anak Vino G Bastian merasa tegang ketika sudah diajarkan oleh sang ayah. Bahkan suatu ketika, Jizzy tiba-tiba menangis karena merasa sang ayah terlalu tegas dalam menjelaskan PR-nya.

"Kalau gue yang ngajarin suka dia tegang gitu, karena mungkin saklek kali ya, 'ini harus gini, gini, gini. Jadi sering banget kalau gue ajarin tiba-tiba, nangis, padahal maksudnya nggak kayak gitu," ucapnya.

"Dan dia nganggapnya itu kayak dimarahin, padahal nggak sebenarnya," tambah Vino.

Halaman: 1 2
1 2
      
