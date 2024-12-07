Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Maia Estianty Sebut Dul Jaelani Anaknya yang Paling Sensitif: Dari Dulu Dia Lembut

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |15:27 WIB
Maia Estianty Sebut Dul Jaelani Anaknya yang Paling Sensitif: Dari Dulu Dia Lembut
Maia Estianty Sebut Dul Jaelani Anaknya yang Paling Sensitif
A
A
A

Maia Estianty menyebut Dul Jaelani merupakan anaknya yang paling sensitif atau perasa terhadap sesuatu ketimbang dua kakaknya yakni Al Ghazali dan El Rumi. Maia bahkan sampai harus menjaga kalimatnya ketika berbicara dengan Dul.

Hal ini diungkapkan Maia ketika berbincang perihal pola asuh dengan aktor Vino G Bastian dalam kanal YouTubenya. Maia yang lebih berpengalaman mengurus anak, membeberkan perbedaan sifat tiga putranya yakni Al, El, dan Dul.

"Gue dari tiga nih, satu yang sensitif, yang dua nggak. Gue kan kalo ngomong agak kenceng nih, jadi dia agak kena gitu. Emang dapetnya si Dul," kata Maia Estiantu dikutip Sabtu (7/12/2024).

Maia Estianty dan Dul Jaelani (IG)
Maia Estianty dan Dul Jaelani (Instagram)

Istri Irwan Mussry itu kemudian menjelaskan, karakter Dul yang jauh berbeda dari kedua kakaknya. Dul bahkan sering tersinggung dengan ucapan Maia ketika sedang berbincang.

"Dul kan dari dulu lembut, sopan, makanya kalau gue ngomong agak kenceng 'kok bunda ngomongnya gitu sih," jelas Maia.

Demi menjaga perasaan sang anak, Maia memilih untuk mengubah gaya bicaranya dengan Dul. Dia tak ingin sang anak sakit hati dengan perkataannya sendiri.

"Gue yang mengubah gaya bahasa gue, kalau ke dia doang. Tapi kalau kakak-kakaknya sih bodo amat, karena gue tahu yang dua itu," pungkasnya.

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
