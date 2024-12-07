Vino G Bastian Ungkap Rahasia Jaga Anak dari Pergaulan Bebas

Vino G Bastian punya cara khusus dalam menjaga anaknya yang tengah beranjak remaja. Sebagai ayah, Vino khawatir anaknya kelak terjebak dalam pergaulan bebas.

Vino bahkan rela menemani sang anak menonton konser K-pop beberapa waktu lalu, meski dirinya tak memahami tren asal Korea Selatan itu. Hal ini dilakukan demi mendukung tren kesukaan anaknya.

Di sisi lain, Vino juga tak sungkan memperlakukan Jizzy Pearl Bastian layaknya sahabat dekat.

"Pertama kali gue nemenin dia nonton konser K-pop. Gue bukan nggak senang, gue cuma tahunya satu, itu BTS. Karena pertama tahu K-pop itu gue nggak tahu sama sekali, 'ini apa sih?" ujar Vino G Bastian dikutip dari kanal YouTube MAIA ALELDUL TV, Sabtu (7/12/2024).

Aktor 42 tahun itu tak ingin menjadi ayah yang acuh dengan kegemaran, bakat, dan minat sang anak. Sebab, hal ini menjadi penentu keberhasilan anaknya di masa depan.

Vino juga sering melakukan riset terlebih dulu atas kesukaan anaknya demi mencegah hal yang tak diharapkan.

"Ketika dia punya satu idola, gue nggak pengen matahin dia dulu, gue nggak pengen bilang 'nggak boleh!' Gitu. Jadi gue harus tahu dulu apa yang dia suka itu apa?" tuturnya.