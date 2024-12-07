Jisoo BLACKPINK Terpilih Jadi Wanita Tercantik di Dunia 2024

Kabar bahagia datang dari penyanyi Korea Selatan, Jisoo BLACKPINK. Di penghujung tahun ini, pelantun Flower itu dinobatkan sebagai Wanita Tercantik di Dunia 2024.

Melansir Allkpop, Sabtu (7/12/2024), penentuan itu dilakukan oleh Majalah Nubia setelah melakukan survei global dan diakhiri pada 31 Oktober 2024. Acara yang sangat dinantikan ini menampilkan lebih dari 40 selebritas wanita luar biasa dari seluruh dunia, yang berpuncak pada penobatan wanita sebagai yang paling dikagumi karena kecantikannya.

Dengan lebih dari 300.000 suara dari 106 negara, aktris dan penyanyi Korea Selatan ternama Kim Jisoo alias Jisoo BLACKPINK memperoleh gelar yang didambakan sebagai Wanita Tercantik di Dunia di tahun 202 ini. Jisoo menerima mayoritas suara dari Meksiko, Kolombia, Peru, Korea Selatan, dan pengagum lainnya di seluruh dunia.

Di posisi kedua, penyanyi Taiwan Chou Tzuyu menyusul, sementara posisi ketiga diraih oleh rapper dan penari Thailand Lalisa Manoban alias Lisa BLACKPINK.

Penobatan Jisoo BLACKPINK sebagai Wanita Tercantik di Dunia 2024 ini merupakan pencapaian bersejarah karena ia mempertahankan gelar tersebut untuk tahun ketiga berturut-turut. Pihak Majalah Nubia pun telah menghubungi tim manajemennya di YG Entertainment untuk mengatur penyerahan sertifikat atas penobatan tersebut.