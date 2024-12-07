Gen Z Hobi Lari, Lakukan 5 Hal Ini agar Kulit Wajah Tetap Sehat dan Glowing

Gen Z Hobi Lari, Lakukan 5 Hal Ini agar Kulit Wajah Tetap Sehat dan Glowing

Sejak beberapa tahun belakangan, olahraga lari seakan menjadi tren di kalangan masyarakat. Tidak hanya orang dewasa, banyak juga para Gen Z yang juga mengikuti tren ini.

Sebagai generasi yang suka eksplor, kegiatan seperti ini tentu jadi ajang mereka tetap eksis di media sosial. Ditambah lagi dengan menjamurnya event lari di Indonesia, membuat mereka makin semangat untuk ikut kegiatan tersebut.

Namun tahukah Anda, orang-orang yang memiliki hobi lari memiliki dampak buruk bagi kesehatan kulit loh. Dokter kecantikan dari Klinik Pratama Sukhavita Anti Aging dan Wellness Center, dr Fanny Imanuddin MBiomed (AAM) menjelaskan kebanyakan para pelari mengalami beberapa masalah kulit, seperti kulit kusam, kerutan, dan flek hitam.

“Orang yang suka lari ini terpapar matahari dan polusi. Otomatis berpengaruh pada kolagen yang juga ikut berkurang drastis,” ujar dr Fanny saat ditemui di Jakarta, Sabtu (7/12/2024).

Paparan radikal bebas ke kulit secara langsung membuat penuaannya menjadi lebih cepat. “Mereka yang lari kebanyakan kulitnya gak bagus, jadi kusam, muncul flek hitam, dan rata-rata seperti itu,” tambahnya.

Sementara itu, Gen Z generasi yang sangat eksis di media sosial. Mereka selalu ingin terlihat on poin di depan publik, kalau memiliki wajah yang bermasalah tentu tidak percaya diri.

“Jadi ya tentu harus dilakukan perawatan dari dalam dan juga luar,” ucapnya.

Lantas bagaimana cara mendapatkan kulit sehat dan glowing saat race? Berikut ulasannya:

1. Pakai sunscreen

Dokter Fanny menyarankan untuk menggunakan skincare sebelum race. Skincare digunakan 30 menit sebelum beraktivitas. Fungsi sunscreen sendiri untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari secara langsung. Dengan begitu kulit tetap sehat dan terawat.

2. Pakai skincare

Dan yang tak kalah penting adalah memakain skincare. Gunakan skincare dengan kandungan vitamin C agar kulit tetap sehat dan bercahaya.