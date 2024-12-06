Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Berita Terpopuler: Silsilah Keluarga Gus Baha hingga Kisah Tragis Pengantin Wanita Meninggal Usai Ijab Kabul

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |07:02 WIB
Berita Terpopuler: Silsilah Keluarga Gus Baha hingga Kisah Tragis Pengantin Wanita Meninggal Usai Ijab Kabul
Gus Baha. (Foto: Dok Okezone)
NAMA Gus Baha ramai dibahas netizen di tengah viral Gus Miftah yang menghina pedagang es teh. Banyak pihak yang menilai sosok Gus Baha jauh lebih baik karena selalu menunjukkan perilaku yang menyejukkan hati sehingga orang lain merasa kagum.

Pembahasan terkait Gus Baha jadi salah satu berita terpopuler di kanal lifestyle Okezone pada Jumat 6 Desember 2024. Selain terkait Gus Baha, apa lagi berita terpopuler di sepanjang tanggal tersebut? Berikut ulasannya.

1. Silsilah Gus Baha

Silsilah lengkap keluarga Gus Baha ramai dicari di tengah polemik Gus Miftah. Perbedaan tarif ceramah Gus Miftah dan Gus Baha juga sempat menjadi sorotan.

Gus Baha siap mengisi dakwah diberi hanya Rp2 juta. Bahkan sosoknya tidak ingin dijemput oleh orang yang mengundangnya. Dirinya ini diketahui memang merupakan turunan ulama ahli Alquran.

Halaman:
1 2 3
      
