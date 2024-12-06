Advertisement
HOME WOMEN FOOD

2.500 Pie-nya Dicuri, Chef Ini Malah Minta Pencuri Bagikan ke Orang yang Membutuhkan

Karin Atya Rachmadhanti , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |20:36 WIB
2.500 Pie-nya Dicuri, Chef Ini Malah Minta Pencuri Bagikan ke Orang yang Membutuhkan
2.500 Pie-nya Dicuri, Chef Ini Malah Minta Pencuri Bagikan ke Orang yang Membutuhkan (Foto: ilustrasi Freepik)
A
A
A

Chef Tommy Banks, seorang koki berbintang Michelin asal Inggris, menghadapi kejadian yang tak terduga pada 2 Desember kemarin. Melalui Instagram, ia mengabarkan bahwa mobil van pengirimannya yang membawa 2.500 pie bernilai lebih dari USD 30.000 (sekira Rp475,6 juta), telah dicuri saat dalam perjalanan menuju pasar liburan. Meski kecewa, Banks memilih merespons insiden tersebut dengan cara yang penuh semangat Natal.

Dalam laporan People pada Kamis (05/12/2024), Banks menduga bahwa para pencuri mungkin hanya mengincar van tanpa menyadari bahwa di dalamnya ada ribuan pie. Bagi Banks kerugian terbesar bukanlah finansial, melainkan hilangnya hasil dari kerja keras yang telah dilakukan.

“Ini cukup menyedihkan karena itu melibatkan banyak daging, tepung, telur, dan, tentu saja, usaha yang besar,” ungkapnya.

Melalui video yang diunggahnya, Banks mencoba menjangkau para pencuri dengan pesan penuh harapan. Ia menegaskan bahwa pie-pie tersebut tidak dapat dijual kembali karena kotaknya bertuliskan nama Banks. Sebagai gantinya, ia mengimbau para pencuri untuk melakukan tindakan mulia.

“Jika Anda tidak bisa menggunakan pie-pie itu, tolong tinggalkan di pusat komunitas agar bisa diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan,” tulis Banks. “Ini adalah Natal dan kita bisa memberi makan ribuan orang dengan pie yang Anda curi. Lakukanlah hal yang benar,” tambahnya.

Sehari setelah kejadian, pada 3 Desember Banks memberikan pembaruan. Polisi berhasil menemukan van yang dicuri, meskipun dengan pelat nomor palsu. Namun, kondisi pie dan keberadaan pelaku masih belum diketahui.

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
