HOME WOMEN WOMEN

Kuningan City Mall Manjakan Pengunjung dengan Time Traveling dan Bernostalgia

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |19:43 WIB
Kuningan City Mall Manjakan Pengunjung dengan <i>Time Traveling</i> dan Bernostalgia
KR12TMASVERSARY Kuningan City Mall. (Foto: dok Kuningan City)
A
A
A

MENGINJAK usia ke-12 tahun, The Leading Sports and F&B Concept Mall, Kuningan City, mengajak pengunjung untuk melakukan time travel, dalam balutan rangkaian acara KR12TMASVERSARY (KRISTMASVERSARY).

Diselenggarakan dari 11 November hingga 5 Januari 2025 mendatang, KR12TMASVERSARY kali ini mengusung konsep Time Machine yang tentunya akan menyenangkan hati pengunjung mulai dari hiburan serta promo belanja menarik.

“Kami mengangkat tema 'Time Machine' karena ingin menghadirkan konser yang bisa diminati oleh lintas generasi. Kuningan City tak hanya merayakan ulang tahunnya saja, akan tetapi juga turut memeriahkan momen Natal dengan berbagai promo belanja spektakular," ujar Christopher Hardja selaku Center Director Kuningan City Mall.

Selain itu, lanjutnya, tema ini juga menjadi sarana untuk menghubungkan masa lalu dan masa kini serta memperkuat posisi Kuningan City Mall sebagai pusat perbelanjaan yang relevan dan terus berkembang, serta dapat menjadi destinasi yang bisa dikunjungi oleh lintas generasi.

Ini dia berbagai rangkaian KR12TMASVERSARY pada bulan Desember:

  • Music Show

Mulai 11-13 Desember 2024, Kuningan City Mall menghadirkan hiburan spesial secara gratis untuk para pengunjung. Ada IWA K dan Neo, idola generasi milenial yang akan tampil pada 11 Desember 2024.

Kemudian 12 Desember 2024 ada Marcello Tahitoe yang akan membuat gen Z terpana dengan penampilannya. Tak ketinggalan, hadir pula Sal Priadi dengan berbagai lagunya yang saat ini masih merajai puncak tangga lagu Indonesia. Penampilan Sal Priadi bisa disaksikan pengunjung pada 13 Desember 2024.

  • Special Surpr12es

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
