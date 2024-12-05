Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Momen Kocak Seorang Perempuan Ini Pakai Jas Hujan Syari, Dikira Mukena Bahan Parasut

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |22:18 WIB
Momen Kocak Seorang Perempuan Ini Pakai Jas Hujan Syari, Dikira Mukena Bahan Parasut
Momen Kocak Seorang Perempuan Ini Pakai Jas Hujan Syari, Dikira Mukena Bahan Parasut
A
A
A

Saat memasuki musim hujan, tentu ada beberapa barang yang harus dilakukan ketika beraktivitas ke luar rumah. Kamu diminta untuk membawa jaket, payung, atau jas hujan agar tidak terkena hujan.

Berbicara mengenai jas hujan, barang ini sangat diperlukan bagi pengendara motor. Hal itu tentunya untuk melindungi tubuh agar tidak terkena hujan saat berkendara.

Model jas hujan sendiri bermacam-macam, ada yang setelan ada juga yang ponco. Semua modelnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan.

Momen Kocak Seorang Perempuan Ini Pakai Jas Hujan Syari, Dikira Mukena Bahan Parasut
Momen Kocak Seorang Perempuan Ini Pakai Jas Hujan Syari, Dikira Mukena Bahan Parasut

Belum lama ini, ramai di media sosial seorang perempuan membagikan model jas hujan miliknya yang cukup unik.

Perempuan tersebut memakai jas hujan model syari. Disebut syari karena model jas hujan itu panjang dan terdapat hijab untuk menutupi kepala.

“Lucu juga ya ternyata jas hujan syari,” tulis akun Tikatok @notg8d, Kamis (5/12/2024). 

Pemilik akun tersebut merekam aksi temannya yang memakai jas hujan ungu dengan desain unik tersebut. Nampak perempuan tersebut ingin menaiki motor.

