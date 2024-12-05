Profil dan Potret Lebah Ganteng yang Jadi Penerjemah Film Bahasa Inggris

Profil dan potret Lebah Ganteng mendadak membuat publik heboh. Setelah bertahun-tahun tidak diketahui, pria yang jadi penerjemah film Bahasa Inggris ini mengungkapkan identitasnya.

Masyarakat Indonesia khususnya yang suka menonton film Hollywood era 2000-an tentu tidak asing dengan nama Lebah Ganteng. Nama ini kerap kali menghiasi film-film luar yang didownload melalui situs tertentu sebagai seorang penerjemah subtitle.

Selama bertahun-tahun, masyarakat tidak mengetahui siapa sebenarnya sosok di balik Lebah Ganteng ini. Namun belum lama ini, ia mengungkap identitasnya melalui akun instagram @dokter_ngesot.

Selain sebagai penerjemah subtitle film Bahasa Inggris, Lebah Ganteng yang memiliki akun instagram @dokter_ngesot juga kerap membuat konten sinopsis dan ulasan seputar film-film box office dunia.

Setelah lama tidak mengunggah konten, dirinya pun mengungkap identitasnya dengan melakukan tag terhadap akun instagram pribadinya.

"Berhubung sudah lama tidak aktif, maka akun ini akan ditutup dalam waktu dekat. Teman-teman yang ingin silaturahmi atau sekadar mengenal saya, bisa mampir ke ig pribadi saya @didasalie," tulis Lebah Ganteng lewat insta story akun @dokter_ngesot.

Akun instagram @didasalie ini pun tidak dikunci dan bisa diakses oleh semua orang sehingga siapapun dapat berkenalan dengan penerjemah film Bahasa Inggris ini.

1. Seorang penerjemah film

Lebah Ganteng dikenal masyarakat sebagai seorang penerjemah film-film berbahasa Inggris. Namanya kerap muncul di layar sebagai yang membuat banyak orang penasaran dengan sosoknya.



2. Memiliki tingkah jenaka

Selain memiliki profesi sebagai seorang penerjemah film berbahasa Inggris, Lebah Ganteng juga memiliki tingkah yang jenaka. Hal tersebut terlihat dari aneka pose fotonya yang terbiasa menggunakan pose lucu.



3. Lihai berbahasa Inggris

Kepandaian Lebah Ganteng dalam menggunakan Bahasa Inggris tidak hanya digunakan dalam menerjemahkan film saja. Dalam beberapa unggahannya, ia juga kerap menggunakan Bahasa Inggris dalam captionnya.