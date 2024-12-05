Profil dan biodata Willie Salim sebagai konten kreator muda dan berbakat menarik disimak. Pria muda yang dikenal dengan konten sosialnya ini baru saja memberikan bantuan sebesar Rp100 juta kepada seorang penjual es teh bernama Sunhaji yang sempat menjadi sorotan setelah memperoleh olokan dari seorang publik figur Gus Miftah.
Selain menjadi pendakwah, Gus Miftah sendiri masuk dalam kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto dalam lima tahun ke depan sebagai staf khusus presiden bidang kerukunan beragama.
Dilansir dari berbagai sumber pada Kamis (5/12/2024), Okezone telah merangkum profil dan biodata Willie Salim, sebagai berikut.
Nama Lengkap: Willie Salim Agustinus
Nama Panggung: Willie Salim
Tempat Lahir: Bangka
Tanggal Lahir: 27 Mei 2002
Umur: 22 Tahun
Zodiak: Gemini
Agama: Kristen
Pekerjaan: Influencer, Konten Kreator
Akun Instagram: @willie27_
Akun TikTok: @williesalim
Kanal YouTube: Willie Salim
Willie Salim diketahui lahir pada 27 Mei 2002 di Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Agama Willie Salim diketahui menganut agama Kristen dan dirinya dikenal sebagai konten kreator yang aktif di berbagai platform media sosial.