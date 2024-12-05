Profil dan Biodata Willie Salim, TikTokers Murah Hati yang Kasih Uang Cash Rp100 Juta ke Pedagang Es Teh

Profil dan Biodata Willie Salim, TikTokers Murah Hati yang Kasih Uang Cash Rp100 Juta ke Pedagang Es Teh, (Foto: Instagram)

Profil dan biodata Willie Salim sebagai konten kreator muda dan berbakat menarik disimak. Pria muda yang dikenal dengan konten sosialnya ini baru saja memberikan bantuan sebesar Rp100 juta kepada seorang penjual es teh bernama Sunhaji yang sempat menjadi sorotan setelah memperoleh olokan dari seorang publik figur Gus Miftah.

Selain menjadi pendakwah, Gus Miftah sendiri masuk dalam kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto dalam lima tahun ke depan sebagai staf khusus presiden bidang kerukunan beragama.

Profil dan Biodata Willie Salim, TikTokers Murah Hati yang Kasih Uang Cash Rp100 Juta ke Pedagang Es Teh

Dilansir dari berbagai sumber pada Kamis (5/12/2024), Okezone telah merangkum profil dan biodata Willie Salim, sebagai berikut.

Biodata Willie Salim

Nama Lengkap: Willie Salim Agustinus

Nama Panggung: Willie Salim

Tempat Lahir: Bangka

Tanggal Lahir: 27 Mei 2002

Umur: 22 Tahun

Zodiak: Gemini

Agama: Kristen

Pekerjaan: Influencer, Konten Kreator

Akun Instagram: @willie27_

Akun TikTok: @williesalim

Kanal YouTube: Willie Salim

Profil Willie Salim

Willie Salim diketahui lahir pada 27 Mei 2002 di Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Agama Willie Salim diketahui menganut agama Kristen dan dirinya dikenal sebagai konten kreator yang aktif di berbagai platform media sosial.