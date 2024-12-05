Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Profil dan Biodata Willie Salim, TikTokers Murah Hati yang Kasih Uang Cash Rp100 Juta ke Pedagang Es Teh

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |19:27 WIB
Profil dan Biodata Willie Salim, TikTokers Murah Hati yang Kasih Uang Cash Rp100 Juta ke Pedagang Es Teh
Profil dan Biodata Willie Salim, TikTokers Murah Hati yang Kasih Uang Cash Rp100 Juta ke Pedagang Es Teh, (Foto: Instagram)
A
A
A

Profil dan biodata Willie Salim sebagai konten kreator muda dan berbakat menarik disimak. Pria muda yang dikenal dengan konten sosialnya ini baru saja memberikan bantuan sebesar Rp100 juta kepada seorang penjual es teh bernama Sunhaji yang sempat menjadi sorotan setelah memperoleh olokan dari seorang publik figur Gus Miftah.

Selain menjadi pendakwah, Gus Miftah sendiri masuk dalam kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto dalam lima tahun ke depan sebagai staf khusus presiden bidang kerukunan beragama.

Profil dan Biodata Willie Salim
Profil dan Biodata Willie Salim, TikTokers Murah Hati yang Kasih Uang Cash Rp100 Juta ke Pedagang Es Teh

Dilansir dari berbagai sumber pada Kamis (5/12/2024), Okezone telah merangkum profil dan biodata Willie Salim, sebagai berikut.

Biodata Willie Salim

Nama Lengkap: Willie Salim Agustinus
Nama Panggung: Willie Salim
Tempat Lahir: Bangka
Tanggal Lahir: 27 Mei 2002
Umur: 22 Tahun
Zodiak: Gemini
Agama: Kristen
Pekerjaan: Influencer, Konten Kreator
Akun Instagram: @willie27_
Akun TikTok: @williesalim
Kanal YouTube: Willie Salim

Profil Willie Salim

Willie Salim diketahui lahir pada 27 Mei 2002 di Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Agama Willie Salim diketahui menganut agama Kristen dan dirinya dikenal sebagai konten kreator yang aktif di berbagai platform media sosial.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/2/3044258/willie_salim-Zaxv_large.jpg
Beli Smartphone Cuma Rp8 Ribu? Tonton Flash Sale Shopee Live Willie Salim 24 Jam Nonstop!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/13/3036622/willie_salim-o1aJ_large.jpg
Heboh! Willie Salim Akan Live Perdana di Shopee Live! Catat Tanggalnya Biar Gak Ketinggalan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/12/3036607/willie_salim-dhz8_large.jpg
Siap-siap! Sesi Live Perdana Willie Salim di Shopee Live Bakal Hadirkan Berbagai Promo Melimpah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/455/3132993//orang_kaya-mqed_large.jpeg
Deretan Orang Kaya yang Tajir berkat Jadi YouTuber
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/21/455/3132690//willie_salim-6Rae_large.jpg
5 YouTuber Paling Kaya di Indonesia, Hartanya Tembus Puluhan Miliar Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/25/320/3125851//harta_kekayaan_herman_deru_di_lhkpn-yk3r_large.jpeg
Harta Kekayaan Herman Deru di LHKPN, Gubernur Sumatera Selatan yang Marah karena Konten Rendang Willie Salim
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement