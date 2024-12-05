Advertisement
WOMEN LIFE

Ibu Eminem Meninggal Dunia, Begini Kisah Hubungan Ibu-Anak yang Penuh Pasang Surut

Nazwa Allysa , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |13:04 WIB
Ibu Eminem Meninggal Dunia, Begini Kisah Hubungan Ibu-Anak yang Penuh Pasang Surut
Ibu Eminem meninggal dunia. (Foto: Getty Images/NYPost)
A
A
A

IBU Eminem, Debbie Nelson meninggal dunia pada usia 69 tahun setelah berjuang melawan kanker paru-paru. Ibu dari rapper terkenal itu mengembuskan napas terakhirnya pada Senin (2/12) malam di St. Joseph, Missouri.

Melansir dari New York Post, Kamis (5/12/2024), pada bulan September, Debbie dikabarkan tengah sakit parah akibat kanker paru-paru. Kabar tersebut dibarengi dengan berita bahwa Eminem mendukung kesembuhan ibunya secara finansial meskipun sudah bertahun-tahun tidak berbicara dengannya.

"Orang-orang di sekitarnya bahkan tidak yakin apakah Eminem menyadari apa yang terjadi pada ibunya," kata sumber tersebut.

"Dia baik kepada ibunya. Dia memastikan bahwa dia merawatnya, tetapi mereka tidak benar-benar berbicara. Akan lebih baik apabila mereka berdua berkomunikasi, karena bisa membuka kesempatan untuk berbaikan,” ucapnya lagi.

Debbie melahirkan Eminem ketika usianya baru menginjak 18 tahun. Eminem yang lahir dengan nama Marshall Bruce Mathers III merupakan buah cinta Debbie dengan Marshall Bruce Mathers, kekasihnya sejak masa SMA. Namun, mereka memutuskan untuk bercerai setelah kelahiran Eminem.

Hubungan antara Debbie dan Eminem selalu mengalami pasang surut. Pada tahun 1999, Nelson menggugat Eminem atas pencemaran nama baik atas lirik album debutnya "The Slim Shady LP,”. Eminem mengklaim bahwa ibunya menggunakan narkoba. Dia memenangkan gugatan itu dan mendapatkan USD25 ribu, namun hanya menerima kurang dari USD2 ribu setelah membayar pengacara.

Pada tahun 2008, Debbie menerbitkan sebuah memoir, “My Son Marshall, My Son Eminem,” di mana ia bercerita tentang hubungan mereka yang retak. Di tahun yang sama, Debbie melakukan wawancara dengan Village Voice dan membahas kemungkinan memperbaiki hubungan dengan putranya.

“Saya tidak akan pernah menyerah pada anak-anak saya. Saya tidak akan menyerah pada siapa pun,” katanya. “Ada harapan untuk semua orang. Ini hanya masalah untuk menurunkan ego dan harga diri. Ini seperti cek yang dicairkan. Ini sudah berakhir, sudah selesai. Anda harus terus maju.”

 

