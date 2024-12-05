Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Sindiran Menohok Joko Anwar ke Gus Miftah Usai Olok-Olok Pedagang Es Teh

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |10:34 WIB
Sindiran Menohok Joko Anwar ke Gus Miftah Usai Olok-Olok Pedagang Es Teh
Joko Anwar. (Foto: IG)
A
A
A

SUTRADARA Joko Anwar (Jokan) ikut geram melihat video Gus Miftah menghina seorang pedagang es teh. Lewat cuitannya, filmmaker tersebut diduga memberi sindiran keras untuk Gus Miftah yang kini jadi bulan-bulanan netizen.

Cuitan itu diunggah di akun X, @jokoanwar. Jokan mengatakan Indonesia kini darurat keteladanan bahkan seorang pemimpin pun bisa tega menghina seorang pedagang kecil.

“Indonesia ini miskin keteladanan. Banyak pemimpin, pengayom, pendidik, yang seharusnya memberikan contoh baik, malah merendahkan manusia lain,” Joko Anwar dikutip Kamis (5/12/2024).

Seperti diketahui, Gus Miftah baru-baru ini viral usai mengolok-olok pria paruhbaya yang merupakan seorang pedagang es teh. Pria tersebut menjajakan dagangannya di salah satu acara tempat Gus Miftah berdakwah. 

Twit Joko Anwar

Saat diminta jamaah lain untuk memborong es teh pedagang itu, Gus Miftah justru menyebut kata-kata kasar dan membuat sakit hati seluruh rakyat.

“Es tehmu isih akeh (masih banyak)? Ya, sana jual g*blok,” ucap Gus Miftah.

Mengingat ucapan itu, Joko Anwar begitu geram dan tak habis pikir. Ia bahkan tak terima bila seseorang yang menghina rakyat lain mendapat kedudukan tinggi di Tanah Air.

“Masih jijik mual banget tiap liat bapak itu ketawa ngakak liat orang di sebelahnya go*lok-go*lokin orang nyari rejeki. Terus mereka pada bilang, gaya guyonannya memang begitu. Gila sih kalau manusia kayak gini masih dapat tempat terhormat di negeri ini,” kata Joko Anwar.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/629/3189323//viral-XmDM_large.jpg
Heboh Bayi 1 Bulan Diajak Mandi Bola ke Playground, Netizen: Pentingnya Jadi Ibu yang Berilmu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/612/3189319//viral-CsJj_large.jpg
Viral! Pasangan Lansia Gelar Resepsi Pernikahan Pakai Gaun ala Princess
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/612/3189118//viral-JrvU_large.jpg
Viral! Istri Kedua Diserang Netizen, Istri Sah Malah Membela: Dia Tidak Pantas Dihujat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/612/3189093//viral-k6xc_large.jpg
Viral! Pengantin Ini Akad Nikah di Bawah Air Terjun, Netizen: Enggak Takut Ya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/65/3189086//endipat-Qlgt_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Endipat Wijaya, Anggota DPR yang Sindir Donasi Rp10 Miliar untuk Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/65/3189070//polwan-xKMO_large.jpg
Kisah Polwan Berhijab Cantik dan Berprestasi: Ipda Febryanti Mulyadi, Lulusan Termuda di Usia 23 Tahun
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement