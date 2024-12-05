Sindiran Menohok Joko Anwar ke Gus Miftah Usai Olok-Olok Pedagang Es Teh

SUTRADARA Joko Anwar (Jokan) ikut geram melihat video Gus Miftah menghina seorang pedagang es teh. Lewat cuitannya, filmmaker tersebut diduga memberi sindiran keras untuk Gus Miftah yang kini jadi bulan-bulanan netizen.

Cuitan itu diunggah di akun X, @jokoanwar. Jokan mengatakan Indonesia kini darurat keteladanan bahkan seorang pemimpin pun bisa tega menghina seorang pedagang kecil.

“Indonesia ini miskin keteladanan. Banyak pemimpin, pengayom, pendidik, yang seharusnya memberikan contoh baik, malah merendahkan manusia lain,” Joko Anwar dikutip Kamis (5/12/2024).

Seperti diketahui, Gus Miftah baru-baru ini viral usai mengolok-olok pria paruhbaya yang merupakan seorang pedagang es teh. Pria tersebut menjajakan dagangannya di salah satu acara tempat Gus Miftah berdakwah.

Saat diminta jamaah lain untuk memborong es teh pedagang itu, Gus Miftah justru menyebut kata-kata kasar dan membuat sakit hati seluruh rakyat.

“Es tehmu isih akeh (masih banyak)? Ya, sana jual g*blok,” ucap Gus Miftah.

Mengingat ucapan itu, Joko Anwar begitu geram dan tak habis pikir. Ia bahkan tak terima bila seseorang yang menghina rakyat lain mendapat kedudukan tinggi di Tanah Air.

“Masih jijik mual banget tiap liat bapak itu ketawa ngakak liat orang di sebelahnya go*lok-go*lokin orang nyari rejeki. Terus mereka pada bilang, gaya guyonannya memang begitu. Gila sih kalau manusia kayak gini masih dapat tempat terhormat di negeri ini,” kata Joko Anwar.