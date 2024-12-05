Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tangis Ibunda Melitha Sidabutar Pecah saat Wakili Putrinya Terima Piala AMI Awards 2024

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |09:28 WIB
Tangis Ibunda Melitha Sidabutar Pecah saat Wakili Putrinya Terima Piala AMI Awards 2024
Ibunda Melitha Sidabutar. (Foto: AMI Awards 2024)
A
A
A

MENDIANG Melitha Sidabutar meraih penghargaan Karya Produksi Lagu Berlirik Spiritual Nasrani Terbaik di ajang AMI Awards 2024. Ibunda Melitha, Elitha Purnama Martaida Siahaan mewakili putrinya untuk menerima piala di atas panggung.

Elitha tak kuasa menahan tangisnya sejak saat melangkah ke atas panggung. Tangisnya pun pecah saat menerima piala dan mengungkap perasaan bangganya terhadap putrinya.

Elitha merasa bangga sekaligus terharu melihat putrinya masih begitu dicintai oleh banyak orang meski sosoknya telah tiada.

"Masih ada yang ingat anak saya? Anak saya Melitha. Terima kasih buat penghargaannya, buat semua yang mendukung anak saya di seluruh Tanah Air, bahkan di luar negeri. Mereka masih ingat anak saya," kata Elitha sembari meneteskan air mata.

Ibunda Melitha Sidabutar

Melitha Sidabutar diketahui juga menerima penghargaan di AMI Awards 2023. Elitha mengungkap bahwa Melitha begitu optimis untuk kembali membawa pulang piala AMI Awards pada tahun ini. Ternyata impian itu pun terwujud.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/612/3183190//highend-Scu2_large.jpg
Penghargaan The Alpha Under 40 2025 Jadi Pembuktian Insan Muda Inspiratif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/65/3182834//prof_ariawan_gunandi-AFa7_large.jpg
Prof. Ariawan Gunadi Raih Penghargaan 'Inspiring Young Leader in Education and Law'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/320/3180040//mnc_guna-APqi_large.jpg
MNC Guna Usaha Indonesia Raih Penghargaan The Finance Award 2025 dengan Predikat Sangat Bagus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179886//mnc_life-RuXv_large.jpg
MNC Life Sabet Penghargaan Top 20 Financial Institution Awards 2025 dan Best CFO Asuransi Jiwa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/612/3178757//krisdayanti-kpHm_large.jpg
Sejak Kapan Diva Indonesia Krisdayanti Belajar Wushu? Ini Kisah Perjalanannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177604//pramono-dnNT_large.jpg
Kelakar Pramono saat Pamer Jakarta Peringkat ke-18 Kota Bahagia di Dunia: Rezeki Anak Saleh
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement