Tangis Ibunda Melitha Sidabutar Pecah saat Wakili Putrinya Terima Piala AMI Awards 2024

MENDIANG Melitha Sidabutar meraih penghargaan Karya Produksi Lagu Berlirik Spiritual Nasrani Terbaik di ajang AMI Awards 2024. Ibunda Melitha, Elitha Purnama Martaida Siahaan mewakili putrinya untuk menerima piala di atas panggung.

Elitha tak kuasa menahan tangisnya sejak saat melangkah ke atas panggung. Tangisnya pun pecah saat menerima piala dan mengungkap perasaan bangganya terhadap putrinya.

Elitha merasa bangga sekaligus terharu melihat putrinya masih begitu dicintai oleh banyak orang meski sosoknya telah tiada.

"Masih ada yang ingat anak saya? Anak saya Melitha. Terima kasih buat penghargaannya, buat semua yang mendukung anak saya di seluruh Tanah Air, bahkan di luar negeri. Mereka masih ingat anak saya," kata Elitha sembari meneteskan air mata.

Melitha Sidabutar diketahui juga menerima penghargaan di AMI Awards 2023. Elitha mengungkap bahwa Melitha begitu optimis untuk kembali membawa pulang piala AMI Awards pada tahun ini. Ternyata impian itu pun terwujud.