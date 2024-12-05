Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Cantik Putri Zulhas, Politisi yang Segera Jadi Istri Zumi Zola

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |08:28 WIB
Potret Cantik Putri Zulhas, Politisi yang Segera Jadi Istri Zumi Zola
Putri Zulhas. (Foto: IG Putri Zulhas)
A
A
A

KABAR bahagia datang dari Zumi Zola yang akan mempersunting politisi Putri Zulhas pada Desember 2024 ini. Putri Zulhas sendiri juga merupakan anak dari Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Sosok Putri pun langsung jadi sorotan. Banyak orang yang penasaran dengan sosok yang bikin Zumi Zola jatuh hati.

Baik Zumi Zola maupun Putri Zulhas pun mulai pamer foto bersama keluarga di akun Instagram masing-masing. Foto ini diduga merupakan prewedding dua politisi tersebut.

Putri juga banyak membagikan aktivitas dan gaya OOTD-nya. Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari Instagram @putri_zulhas, Kamis (5/11/2024). 

1. Seorang politisi
Putri Zulhas merupakan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Lampung-1. Melalui postingannya di Instagram, Putri banyak membagikan momen saat menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. 

Putri Zulhas

2. Punya gaya stylish

Tak hanya terlihat pintar, ia juga salah satu politisi yang memiliki penampipan stylish. Seperti di foto ini ia tampil formal dalam balutan busana nuansa putih dengan motif bunga 3D warna biru. Ia memamerkan senyum manisnya. 

Putri Zulhas

3. Cantik berkebaya

Momen Putri tampil anggun berbalut kebaya. Ia memakai kebaya modern nuansa biru muda dipadukan dengan rok batik nuansa biru. Penampilannya begitu memesona.

Putri Zulhas

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita women lainnya
