Potret Cantik Putri Zulhas, Politisi yang Segera Jadi Istri Zumi Zola

KABAR bahagia datang dari Zumi Zola yang akan mempersunting politisi Putri Zulhas pada Desember 2024 ini. Putri Zulhas sendiri juga merupakan anak dari Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Sosok Putri pun langsung jadi sorotan. Banyak orang yang penasaran dengan sosok yang bikin Zumi Zola jatuh hati.

Baik Zumi Zola maupun Putri Zulhas pun mulai pamer foto bersama keluarga di akun Instagram masing-masing. Foto ini diduga merupakan prewedding dua politisi tersebut.

Putri juga banyak membagikan aktivitas dan gaya OOTD-nya. Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari Instagram @putri_zulhas, Kamis (5/11/2024).

1. Seorang politisi

Putri Zulhas merupakan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Lampung-1. Melalui postingannya di Instagram, Putri banyak membagikan momen saat menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.

2. Punya gaya stylish

Tak hanya terlihat pintar, ia juga salah satu politisi yang memiliki penampipan stylish. Seperti di foto ini ia tampil formal dalam balutan busana nuansa putih dengan motif bunga 3D warna biru. Ia memamerkan senyum manisnya.

3. Cantik berkebaya

Momen Putri tampil anggun berbalut kebaya. Ia memakai kebaya modern nuansa biru muda dipadukan dengan rok batik nuansa biru. Penampilannya begitu memesona.