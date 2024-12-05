Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Berita Terpopuler: Kontroversi Gus Miftah Olok-Olok Pedagang Es Teh hingga Tangisan Afgan Pecah di Atas Panggung

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |08:02 WIB
Berita Terpopuler: Kontroversi Gus Miftah Olok-Olok Pedagang Es Teh hingga Tangisan Afgan Pecah di Atas Panggung
Gus Miftah olok-olok pedagang es teh jadi berita terpopuler. (Foto: Ist/Okezone)
A
A
A

MASYARAKAT dihebohkan video Gus Miftah yang mengolok-olok pedagang es teh saat mengisi ceramah. Berita kontroversi Gus Miftah itu pun jadi salah satu berita terpopuler di kanal lifestyle Okezone pada Rabu 4 Desember 2024.

Selain terkait Gus Miftah, apa lagi berita terpopuler di sepanjang tanggal tersebut? Berikut ulasannya.

1. Kontroversi Gus Miftah

Miftah Maulana Habiburrahman atau dikenal Gus Miftah belakangan viral di media sosial gegara melontarkan candaan yang dianggap mengolok-olok seorang pedagang es teh di acara dakwah. 

Pendakwah sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan tersebut mendadak banjir hujatan netizen karena sikapnya itu.

Halaman:
1 2 3
      
