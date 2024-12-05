Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Anak Ade Jigo Meninggal, Sempat Lambaikan Tangan di Momen Terakhir

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |06:13 WIB
Anak Ade Jigo Meninggal, Sempat Lambaikan Tangan di Momen Terakhir
Ade Jigo. (Foto: Ravie)
A
A
A

ANAK Ade Jigo dinyatakan meninggal dunia dalam kandungan istrinya diusia yang ke tujuh bulan pada 3 Desember 2024. Ade mengungkapkan bahwa calon anaknya itu sempat melambaikan tangan sebelum berpulang.

Momen ini diketahui terjadi ketika ia dan istrinya melakukan USG ke dokter kandungan pada November lalu. Saat itu Ade menyebut kondisi sang anaknya lebih aktif dari biasanya.

"Bulan lalu kita sempet 4D ya fotonya di USG, dia tuh melambaikan tangan. Ada videonya di kita," kata Ade Jigo di Kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, belum lama ini.

Ade menegaskan saat itu ia dan istrinya tak berpikir negatif atas lambaian tangan sang anak. Sebab, menurutnya, hal itu bisa saja terjadi ketika bayi tengah aktif bergerak.

"Kita nggak tau firasat apa gitu ya. Cuma kita seneng lah dengan usia 6 bulan pada saat itu dia aktif dan dia ada respons melambaikan tangan tapi kita nggak tau kalau itu dia mau pergi," ujarnya.

Memasuki usia kandungan ke tujuh bulan, Ade dan keluarga pun semangat melakukan konsultasi lanjutan. Sayangnya, dia mendapat kabar buruk dari sang dokter merujuk pada perkembangan anaknya.

"Dia bilang 'ini sudah tidak ada jantungnya Terus tidak ada aliran darah', terus dokter masih ngecek terus sampai kurang lebih 30 menit itu USG doang. Ngecek semua. Sampai akhirnya dokter memutuskan dede meninggal lebih dari 3 hari karena melihat dari sisa air ketuban sudah tinggal 1 cm Terus tidak ada detak jantung dan tidak ada aliran darah," ucap dia.

 

Halaman:
1 2
      
