HOME WOMEN BEAUTY

Kesempatan Terakhir untuk Perempuan Indonesia Pancarkan Kecantikannya di Audisi Miss Indonesia 2025

Kamis, 05 Desember 2024 |19:25 WIB
Kesempatan Terakhir untuk Perempuan Indonesia Pancarkan Kecantikannya di Audisi Miss Indonesia 2025
Kesempatan Terakhir untuk Perempuan Indonesia Pancarkan Kecantikannya di Audisi Miss Indonesia 2025, (Foto: Miss Indonesia)
RCTI membuka kesempatan bagi para kandidat untuk menjadi Miss Indonesia 2025. Sebelumnya, audisi telah sukses digelar di beberapa kota seperti Jakarta, Malang, Surabaya, Makassar, Yogyakarta, Salatiga, Semarang dan Bandung.

Dengan tingginya antusiasme dari peserta audisi dari tahun ke tahun, maka audisi Miss Indonesia 2025 akan ditutup di Jakarta dengan menggelar putaran kedua yang akan diselenggarakan pada 7-8 Desember 2024 di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. 

Setiap kandidat diharapkan memiliki “Manner” yang baik, kepribadian yang “Impressive”, kualitas “Smart” dan jiwa “Social” yang tinggi. Untuk persyaratan adalah sebagai berikut:

* Perempuan Warga Negara Indonesia (WNI)
* Berusia 17 – 24 tahun (sebelum Mei 2025)
* Belum menikah
* Berpenampilan cantik dan menarik, serta memiliki wawasan luas
* Membawa foto dengan 3 pose ukuran 4R (full body, medium, dan close up

Tunggu apalagi, bagi anda yang tertarik untuk mengikuti audisi Miss Indonesia 2025, informasi lebih lengkap dapat ditemukan di berbagai platform media sosial resmi Miss Indonesia. Anda dapat mengikuti akun Instagram @missindonesia, Facebook Miss Indonesia, X @missindo_rcti, dan TikTok @missindonesia_rcti.

