Gak Cuma Enak atau Gak Enak, Ternyata Begini Cara Mengetahui Rasa Makanan

INDONESIA dikenal dengan kekayaan kulinernya yang beragam dan penuh citarasa. Tapi, untuk mengenal rasa dari sebuah makanan bukan hanya sekadar enak atau tidak enak, melainkan lebih dari itu.

Indra Ishak, Head of Research & Development ABC Indonesia memberikan edukasi untuk mengetahui lebih dalam bagaimana mengetahui rasa dari sebuah makanan. Bahkan, bukan hanya dari indera perasa, tapi seluruh indera pada tubuh manusia ikut berperan dalam menentukan rasa makanan.

"Pengalaman citarasa yang utuh, tidak hanya melibatkan lidah, tetapi juga mata, hidung, telinga dan sentuhan. Penampilan makanan, suara saat mengunyah, aroma yang menggugah selera, dan tekstur di lidah semuanya bekerja sama menciptakan sensasi citarasa rasa yang lengkap," kata Indra di Jakarta, Selasa (4/12/2024).

Indra mengungkapkan bahwa sebelum mencicipi sebuah makanan, manusia sudah bisa merasakannya. Ini didapatkan melalui indera penciuman yang akan mengetahui makanan tersebut manis hanya dengan mencium aromanya.

"Setidaknya lidah manusia memiliki ribuan reseptor rasa, yang memungkinkan kita mendeteksi empat rasa dasar, yaitu manis, asin, asam, pahit. Selain Ke-empat rasa dasar ini, terdapat rasa kelima yaitu rasa gurih atau biasa dikenal dengan umami," ujarnya.

Rasa gurih atau umami bisa didapatkan dari tomat atau kecap manis. Proses pembuatan yang cukup panjang menghasilkan asam glutamat yang memberikan sensasi berbeda pada kecap, yakni rasa gurih yang membuat makanan terasa lebih nikmat.

Untuk mengetahui makanan tersebut terasa enak, maka harus memiliki komposisi yang tepat dari setiap bahan bakunya. Ini dilakukan dengan penilaian dari satu sampai lima, yakni mulai dari hambar hingga sangat terasa.

(Qur'anul Hidayat)