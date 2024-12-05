Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Potret Manis Nadia Raisya, Selebgram Cantik Mantan Marselino Ferdinan

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |16:27 WIB
Nama Nadia Raisya belakangan menjadi sorotan. Ia merupakan mantan kekasih pemain Timnas Indonesia, Marselina Ferdian.

Beberapa waktu lalu, Marselino Ferdinan sukses mencuri perhatian usai dua kali menjebol gawang Arab Saudi saat membel Timnas Indonesia dalam laga Kualifikasi Piala Dunia 2026. 

Dua gol dari Marselino ini membawa kemenangan bagi Skuad Garuda dalam laga krusial di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta pada Selasa, 19 November 2024. 

Bukan hanya Marselino, mantan kekasihnya Nadia Raisya juga ikut menuai sorotan. Meski masih kerap dikaitkan dengan Marselino, Nadia mengaku tak merasa risih. 

Justru dia selalu mendukung Marselino yang membela Timnas Indonesia karena hubungan mereka baik-baik saja pasca putus.

Berikut beberapa potret cantiknya, dilansir Okezone dari akun Instagramnya @nadyaraysa, Kamis (5/12/2024):

1. Cantik dengan ekspresi fierce

Meski melempar ekspresi fierce saat melakukan selfie, namun kecantikan Nadia tampak tetap terpancar. Meski dengan makeup minimalis, wajahnya tampak flawless.

2. Senyum manis

Selain memiliki paras nan cantik, senyum manis Nadia juga tak kalah mencuri perhatian. Ditambah dengan lesung pipi, membuatnya siapapun betah untuk melihat senyum manisnya yang menawan. 

3. Pecinta alam

Melalui postingan di akun Instagramnya, Nadia Raisya juga kerap membagikan potret dirinya ketika menjalankan hobinya sebagai pecinta alam. Misalnya dalam potret berikut ketika ia menikmati suasana asri di sekitar perbukitan nan hijau. 

 

Halaman:
1 2
      
