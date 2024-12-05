Potret Wulan Guritno Tampil Menyala Pakai Kemben Dress, Bikin Netizen Terpesona

Wulan Guritno, salah seorang artis yang penampilannya kerap mencuri perhatian publik. Selain cantik, wajahnya juga nampak awet muda meski sudah menginjak usia 43 tahun.

Melalui postingannya di Instagram, Wulan membagikan banyak potret cantiknya. Tak jarang netizen memberi pujian di setiap unggahannya.

Seperti baru-baru ini, ibu tiga anak itu mengunggah foto dirinya tampil menyala dalam balutan kemben dress warna merah. Tak lupa ia besolek memancarkan auranya.

Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari Instagram @wulanguritno, Kamis (5/12/2024):

1. Tampil stunning

Potret Wulan Guritno menghadiri sebuah acara. Ia tampil stunning dalam balutan kemben dress warna merah. Perpaduan kulitnya yang mulus dan warna dressnya yang menyala, membuatnya makin tunning.

“Beautiful Wulan,” ucap @thery***

2. Pamer punggung mulus

Dress yang ia pakai itu merupakan rancangan desainer Julianto. Dress tersebut memiliki model kemben dengan aksen off shoulder. Di bagian belakangnya terdapat detail bunga besar yang membuatnya makin mencolok. Wulan pose menyamping sambil memamerkan punggung mulusnya.