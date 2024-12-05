Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Wulan Guritno Tampil Menyala Pakai Kemben Dress, Bikin Netizen Terpesona

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |19:36 WIB
Potret Wulan Guritno Tampil Menyala Pakai Kemben Dress, Bikin Netizen Terpesona
Potret Wulan Guritno Tampil Menyala Pakai Kemben Dress, Bikin Netizen Terpesona (Foto: Instagram)
A
A
A

Wulan Guritno, salah seorang artis yang penampilannya kerap mencuri perhatian publik. Selain cantik, wajahnya juga nampak awet muda meski sudah menginjak usia 43 tahun.

Melalui postingannya di Instagram, Wulan membagikan banyak potret cantiknya. Tak jarang netizen memberi pujian di setiap unggahannya.

Seperti baru-baru ini, ibu tiga anak itu mengunggah foto dirinya tampil menyala dalam balutan kemben dress warna merah. Tak lupa ia besolek memancarkan auranya.

Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari Instagram @wulanguritno, Kamis (5/12/2024):

1. Tampil stunning

Potret Wulan Guritno Tampil Menyala Pakai Kemben Dress, Bikin Netizen Terpesona
Potret Wulan Guritno Tampil Menyala Pakai Kemben Dress, Bikin Netizen Terpesona

Potret Wulan Guritno menghadiri sebuah acara. Ia tampil stunning dalam balutan kemben dress warna merah. Perpaduan kulitnya yang mulus dan warna dressnya yang menyala, membuatnya makin tunning. 

“Beautiful Wulan,” ucap @thery***

2. Pamer punggung mulus

Potret Wulan Guritno Tampil Menyala Pakai Kemben Dress, Bikin Netizen Terpesona
Potret Wulan Guritno Tampil Menyala Pakai Kemben Dress, Bikin Netizen Terpesona

Dress yang ia pakai itu merupakan rancangan desainer Julianto. Dress tersebut memiliki model kemben dengan aksen off shoulder. Di bagian belakangnya terdapat detail bunga besar yang membuatnya makin mencolok. Wulan pose menyamping sambil memamerkan punggung mulusnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/612/3153725/ini_rahasia_kulit_awet_muda_wulan_guritno-O4oN_large.jpg
Ini Rahasia Kulit Awet Muda Wulan Guritno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/612/3142968/wulan_guritno-TxRA_large.jpg
Momen Wulan Guritno dan Aldila Dimitri Kompak Hadiri Kelulusan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/612/3133261/5_fakta_isu_wulan_guritno_mau_nikah_tahun_ini_dengan_ariel_noah-3jCw_large.jpg
5 Fakta Isu Wulan Guritno Mau Nikah Tahun Ini, dengan Ariel NOAH?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/13/611/3085438/potret_cantik_wulan_guritno_tampil_cantik_dengan_makeup_flawless_pesonanya_terpancar-WqGe_large.jpg
Potret Cantik Wulan Guritno Tampil Cantik dengan Makeup Flawless, Pesonanya Terpancar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/194/3084952/potret_wulan_guritno_catwalk_di_jalanan_tampil_memukau_dengan_dress_ketat-rNF2_large.jpg
Potret Wulan Guritno Catwalk di Jalanan, Tampil Memukau dengan Dress Ketat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/27/612/3079440/perjalanan_hijrah_sabda_ahessa_mantan_wulan_guritno_yang_kini_kian_religius-Fcx9_large.jpg
Perjalanan Hijrah Sabda Ahessa, Mantan Wulan Guritno yang Kini Kian Religius
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement