HOME WOMEN LIFE

5 Potret Umi Pipik Temui Sunhaji di Magelang, Penjual Es Teh yang Diolok-olok Gus Miftah

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |23:32 WIB
5 Potret Umi Pipik Temui Sunhaji di Magelang, Penjual Es Teh yang Diolok-olok Gus Miftah
5 Potret Umi Pipik Temui Sunhaji di Magelang (Foto: Instagram)
A
A
A

UMI Pipik akhirnya bertemu dengan Sunhaji, penjual teh yang viral gegara diolok-olok oleh Gus Miftah saat berjualan di acara Magelang Bersholawat bersama Gus Yusuf Chudlori dan Habib Zaidan Bin Yahya.

Melalui postingan di akun Instagramnya, istri almarhum Ustadz Jefri Al Buchori tersebut membagikan potret kebersamaannya dengan Sunhaji di rumahnya kawasan Magelang, Jawa Tengah. 

Berikut beberapa potretnya, dilansir Okezone dari akun Instagram @ummi_pipik, Rabu (4/12/2024).

1. Temui Sunhaji di Magelang usai isi kajian

5 Potret Umi Pipik Temui Sunhaji di Magelang (Foto: Instagram)

Ummi Pipik rela terbang dari Jakarta ke Semarang demi bisa bertemu langsung dengan Sunhaji. Padahal, ibu dari Abidzar Al-Ghifari ini baru saja mengisi sebuah kajian di kawasan Kebayoran. 

“Alhamdulillah selesai mengisi kajian di sekolah al azhar kebayoran saya Igs terbang ke semarang dan selanjutnya diantar oleh kakak saya utk menuju ke magelang tempat bapak sunhaji tinggal,” tulis Umi Pipik dalam keterangan postingannya. 

2. Berkomunikasi dengan Sunhaji

5 Potret Umi Pipik Temui Sunhaji di Magelang (Foto: Instagram)

 Umi Pipik lantas memanfaatkan momen tersebut untuk berkomunikasi langsung dengan Sunhaji. 

Dia mengungkapkan rasa harunya karena bapak penjual es teh tersebut tampak ikhlas dan memaafkan kejadian tidak mengenakkan tersebut. 

“Banyak makna yg tersirat dari percakapan saya , indahnya ilmu ikhlas ... karena ikhlas adanya di hati bukan di lisan... hati yg mudah memaafkan dan tak ada pengharapan kpd mahluk,” tulis Umi Pipik. 

3. Beri Sunhaji wejangan

5 Potret Umi Pipik Temui Sunhaji di Magelang (Foto: Instagram)

Di momen tersebut, Umi Pipik juga mengaku bersyukur karena Sunhaji langsung mendapatkan hikmah yang bertubi-tubi. Namun dia berpesan, agar penjual teh tersebut tidak mudah terlena dengan bantuan demi bantuan yang mulai dia dapatkan. 

“Kalimat yg di dengar membawa pada sebuah jalan keberkahan , dan Allah angkat derajatnya tetapi jangan terlena dgn yg sesaat, semoga membawa diri semakin taat,” tulisnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Umi Pipik Gus Miftah Sunhaji
Telusuri berita women lainnya
