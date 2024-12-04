Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Usai Viral, Gus Miftah Ajak Makan Pedagang Es Teh yang Sempat Dihinanya

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |20:41 WIB
Usai Viral, Gus Miftah Ajak Makan Pedagang Es Teh yang Sempat Dihinanya
Usai Viral, Gus Miftah Ajak Makan Pedagang Es Teh yang Sempat Dihinanya
A
A
A

Pendakwah Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah menjadi bulan-bulanan publik usai mengolok-olok seorang pedagang es teh dalam sebuah kajian. 

Setelah viral Gus Miftah telah meminta maaf dan berkunjung ke rumah pedagang es teh yang bernama Sonhaji. Terkini Gus Miftah mengajak makan Sonhaji, hal itu terlihat dari video terbaru yang beredar.

"Ada kang Sonhaji, makan apa Son?" tanya Gus Miftah dalam video yang diterima oleh tim Okezone, Rabu (4/12/2024).

Gus Miftah Ajak Makan Pedagang Es Teh yang Sempat Dihinanya
Gus Miftah Ajak Makan Pedagang Es Teh yang Sempat Dihinanya

"Ayam," jawab Sonhaji. 

Dalam video tersebut, Gus Miftah memperlihatkan suasana di sebuah ruangan yang tengah menyantap makan.

Halaman:
1 2 3
      
