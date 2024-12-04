Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Tips Awet Muda dan Bugar ala Marcelino Lefrandt, Salah Satunya Hindari Gorengan

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |22:27 WIB
4 Tips Awet Muda dan Bugar ala Marcelino Lefrandt, Salah Satunya Hindari Gorengan
Tips Awet Muda dan Bugar ala Marcelino Lefrandt
Marcelino Lefrandt terkenal sebagai aktor kawakan yang memiliki tubuh kekar dan atletis idaman semua pria. 

Meski telah memasuki kepala 5, namun ia bisa membuktikan bahwa usia hanyalah angka. Tak heran, selain awet muda, Marcelino juga kerap tampil bugar.

Rupanya, ada rahasia di balik tubuh bugar dan atletisnya itu di usia yang memasuki 50 tahun. 

Berikut tips awet muda dan bugar ala Marcelino Lefrandt saat ditemui di Jakarta, Rabu (4/12/2024):

1. Cari sumber motivasi

Marcelino mengungkapkan, salah satu rahasia di balik tubuh bugar dan atletisnya adalah karena pertama-tama ia memiliki motivasi. 

Selain untuk mendapatkan tubuh yang bugar dan atletis, sang aktor menyebut bahwa kedua anaknya adalah sumber motivasinya untuk sehat. 

“Motivasi saya adalah dua anak saya. Motivasi saya adalah saya ingin berusia menua untuk bisa menemani mereka terus. Jadi kuncinya adalah menemani mereka untuk menginspirasi mereka juga,” ujar Marcelino.

“Saya sebagai orangtua tertantang untuk menjadi bapak yang kuat. Strong dad, berarti strong family. Karena kita harus menjadi fondasi di rumah. Saya seandainya kalau terlihat muskular dan terlihat seperti body bulider itu bonus sih,” sambungnya. 

2. Berpikir strategis dan cermat

Tak hanya sekadar rajin dan konsisten melakukan olahraga gym. Menurut Marcelino, tips selanjutnya untuk mendapatkan tubuh yang sehat dan bugar di usia yang tak lagi muda adalah harus semakin cermat dan strategis dalam mengatur lifestyle atau gaya hidup. 

“Terus di sela-sela kesibukan, saya mau nggak mau ya harus think smart, teknis strategic juga. Jadi fitnes itu sebenarnya bukan cuma soal hidup sehat. Tapi juga melatih pikiran kita,” katanya. 

 

