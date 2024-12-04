Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral SPP Sekolah Milik Yuni Shara Hanya Rp3.500, Faktanya Wali Murid Harus Bayar Uang Segini

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |00:08 WIB
Viral SPP Sekolah Milik Yuni Shara Hanya Rp3.500, Faktanya Wali Murid Harus Bayar Uang Segini
Paud milik Yuni Shara. (Foto: Avirista)
A
A
A

SEKOLAH milik artis Yuni Shara di Kota Batu, menjadi sorotan usai viral hanya menarik SPP sebesar Rp3.500 per bulannya. Usut punya usut, biaya itu bukanlah biaya satu-satunya yang harus dibayarkan oleh masing-masing orang tua siswa.

Kepala Sekolah PAUD Cahaya Permata Abadi Anggun Abadiany menjelaskan, di awal masuk setiap orang tua siswa PAUD yang masuk dikenakan biaya pendaftaran Rp50.000 per anaknya. Kemudian biaya pemeliharaan gedung Rp2.200.000.

"Ada juga biaya perlengkapan anak berupa seragam 4 stel dan topi sebesar Rp800.000," ucap Anggun Abadiany, saat ditemui di sekolah Jalan Imam Bonjol Nomor 40 Kelurahan Sisir, Kota Batu, pada Rabu (4/12/2024).

Setelah uang pendaftaran, pihak sekolah akan menarik biaya untuk alat pembelajaran selama satu tahun Rp 350.000 dan buku laporan perkembangan anak Rp100.000. "Lalu, SPP perbulan yang dikenakan kepada masing-masing murid sebesar Rp250.000," ungkap dia kembali.

Yuni Shara

Artinya total setiap siswa ditarik Rp3.750.000. Tapi kata Anggun, bagi anak dari keluarga tidak mampu ada subsidi silang bantuan. Nantinya siswa menunjukkan dokumen-dokumen pendukung sebagai bukti jika berhak mendapatkan bantuan. 

Halaman:
1 2
      
