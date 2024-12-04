Kisah Haru Bocah 8 Tahun Pengidap Down Syndrome Selamatkan Kakaknya dari Kebakaran Hebat

SEORANG anak laki-laki berusia delapan tahun yang mengidap down syndrome berhasil menyelamatkan kakak perempuannya dari kebakaran yang terjadi di rumah mereka ketika hanya ada mereka berdua di dalam rumah.

Merangkum dari People, Rabu (4/12/2024), anak tersebut bernama Grayson, sedangkan kakak perempuannya yang berusia 14 tahun bernama Ava Grace. Grayson lebih dulu menyadari kebakaran tersebut dan segera memberi tahu sang kakak, sehingga mereka berhasil keluar dari rumah tepat waktu sebelum api melahap seluruh bangunan rumah.

"Saat saya sudah dekat rumah, saya mendengar anak-anak berteriak. Saya pikir mereka masih di dalam. Jelas mereka ketakutan, tidak tahu apa yang terjadi. Keduanya berteriak dan menangis," ujar serif Ryan McConell.

Renee Unruh, ibu dari kedua anak tersebut mengatakan bahwa dia dan suaminya sedang pergi ke rumah orang tuanya yang jaraknya beberapa mil dari rumah mereka. Sang ibu menyadari adanya asap di langit, namun tidak menyangka bahwa itu berasal dari perumahannya.

Grayson lebih dahulu menyadari kejadian tersebut dan mengajak kakaknya untuk keluar rumah sebelum api semakin membesar. "Dia berteriak, 'Ava, Ava!' dan terus berteriak, 'Ava, Ava.' Dia menyelamatkan nyawanya. Dia adalah pahlawan kami," kata ibu mereka kepada KCNC-TV.