Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kisah Haru Bocah 8 Tahun Pengidap Down Syndrome Selamatkan Kakaknya dari Kebakaran Hebat

Farah Syahida , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |17:02 WIB
Kisah Haru Bocah 8 Tahun Pengidap <i>Down Syndrome</i> Selamatkan Kakaknya dari Kebakaran Hebat
Bocah pengidap down syndrome selamatkan dirinya dan kakaknya dari kebakaran. (Foto: Arapahoe Sheriff/X)
A
A
A

SEORANG anak laki-laki berusia delapan tahun yang mengidap down syndrome berhasil menyelamatkan kakak perempuannya dari kebakaran yang terjadi di rumah mereka ketika hanya ada mereka berdua di dalam rumah.

Merangkum dari People, Rabu (4/12/2024), anak tersebut bernama Grayson, sedangkan kakak perempuannya yang berusia 14 tahun bernama Ava Grace. Grayson lebih dulu menyadari kebakaran tersebut dan segera memberi tahu sang kakak, sehingga mereka berhasil keluar dari rumah tepat waktu sebelum api melahap seluruh bangunan rumah.

"Saat saya sudah dekat rumah, saya mendengar anak-anak berteriak. Saya pikir mereka masih di dalam. Jelas mereka ketakutan, tidak tahu apa yang terjadi. Keduanya berteriak dan menangis," ujar serif Ryan McConell.

Renee Unruh, ibu dari kedua anak tersebut mengatakan bahwa dia dan suaminya sedang pergi ke rumah orang tuanya yang jaraknya beberapa mil dari rumah mereka. Sang ibu menyadari adanya asap di langit, namun tidak menyangka bahwa itu berasal dari perumahannya.

Grayson lebih dahulu menyadari kejadian tersebut dan mengajak kakaknya untuk keluar rumah sebelum api semakin membesar. "Dia berteriak, 'Ava, Ava!' dan terus berteriak, 'Ava, Ava.' Dia menyelamatkan nyawanya. Dia adalah pahlawan kami," kata ibu mereka kepada KCNC-TV.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189257//viral-rxTR_large.jpg
Penampakan Bos Terra Drone Michael Wishnu Wardana saat Ditangkap di Apartemen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189241//dirut_terra_drone-2O0n_large.jpg
Breaking News! Dirut Terra Drone Ditetapkan Tersangka Buntut Kebakaran Gedung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189233//kebakaran-abt4_large.jpg
Breaking News! Dirut Terra Drone Indonesia Ditangkap di Apartemen Mewah Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189149//kebakaran_gedung_terra_drone-DukW_large.jpg
Breaking News! Polisi Tangkap Dirut PT Terra Drone Terkait Kebakaran yang Tewaskan 22 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3189063//kebakaran-F1d2_large.jpg
Bidik Tersangka, Polisi Periksa Manajemen Gedung Terra Drone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3189051//kebakaran-Xof3_large.jpg
Korban Kebakaran Gedung Terra Drone Tewas karena Hirup Gas Karbon Monoksida
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement