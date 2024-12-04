5 Potret Naysila Mirdad Tampil Glamor Jadi Inpirasi Natal dan Tahun Baru

Momen liburan Natal dan Tahun Baru 2024 sudah dekat, namun masih bingung mau pakai outfit seperti apa? Beberapa potret cantik artis Naysila Mirdad berikut ini bisa menjadi inspirasi.

Seperti diketahui, Naysila Mirdad baru-baru ini melakukan pemotretan. Kali ini, ia tampil berbeda dengan outfit nan gemerlap yang identik dengan suasana perayaan Natal dan Tahun Baru.

Berikut beberapa potret cantik Naysila Mirdad dalam balutan gaun silver nan gemerlap yang bisa jadi inspirasi outfit perayaan Natal dan Tahun Baru 2024, melansir dari akun Instagram @naymirdad, Rabu (4/12/2024):

1. Tampil gemerlap dengan gaun silver

Dalam potret berikut, bisa terlihat jelas detail gaun yang dikenakan Nay Mirdad. Gaun tersebut memiliki warna silver yang dilengkapi dengan detail ornamen nan berkilau sehingga memberikan sentuhan gemerlap khas perayaan Natal dan Tahun Baru.

2. Makin dramatis dengan penutup kepala

Penampilan Nay Mirdad kian cantik dan elegan dengan akses penutup kepala berwarna dark silver. Penutup kepala yang memiliki detail shimmery tersebut juga sukses membuat penampilan artis berusia 36 tahun itu kian dramatis.

3. Pose nan estetik

Selain didukung dengan gaun bernuansa silver yang dramatis, penampilan Nay Mirdad di pemotretan kali ini juga kian estetik dengan pose yang ia lakukan. Bahkan, ratu sinetron ini juga cukup lihai dalam mengeksplor posenya ketika pemotretan.