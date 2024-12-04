Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Nama Anak Ketiga Judika dan Duma Riris: JuanDeo Volante Sihotang

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |16:02 WIB
Nama Anak Ketiga Judika dan Duma Riris: JuanDeo Volante Sihotang
Judika umumkan nama anak ketiganya. (Foto: IG Judika)
KEBAHAGIAAN tengah dirasakan oleh pasangan suami istri Judika dan Duma Riris, pasalnya mereka telah dikaruniai anak ketiga.

Duma Riris melahirkan anak ketiga yang berjenis kelamin laki-laki pada 29 November 2024. Melalui akun Instagram pribadinya, Judika mengumumkan nama anak ketiganya tersebut.

"Welcome my Baby boy JuanDeo Volante Sihotang. Puji Tuhan beberapa hari yang lalu tepatnya Tgl 29 november, Pukul 01.17 dini hari, telah Lahir Putra kami Juandeo Volante Sihotang," tulis Judika di Instagram @jud1ka, dikutip Rabu (4/12/2024).

Penyanyi jebolan Indonesian Idol itu juga telah membocorkan nama panggilan untuk sang bayi, yaitu Juan. 

Judika juga menerangkan bahwa Duma Riris melahirkan anak ketiganya secara normal dan ia sambat bersyukur serta berterima kasih kepada teman-temannya yang sudah memberikan doa dan dukungan. 

Telusuri berita women lainnya
