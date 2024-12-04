Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Momen Novi Dapat Penghargaan di Tengah Kisruh Donasi: Saya Berikan Prestasi, Bukan Sensasi!

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |15:04 WIB
Momen Novi Dapat Penghargaan di Tengah Kisruh Donasi: Saya Berikan Prestasi, Bukan Sensasi!
Pratiwi Noviyanthi. (Foto: GTV)
A
A
A

PRATIWI Noviyanthi alias Novi yang belakangan tengah viral karena kisruh donasi dengan korban penyiraman air keras Agus Salim, memboyong piala di ajang Indonesian Trending Awards 2024. 

Dalam ajang bergengsi yang disiarkan secara langsung oleh GTV itu, Novi diganjar penghargaan Trending Social Act of The Year karena aksinya selama ini yang kerap membantu anak-anak yang terlantar hingga ODGJ.

Di tahun sebelumnya, Novi juga mendapat penghargaan yang sama. Sehingga penghargaan di tahun ini membuktikan bahwa dirinya konsisten untuk melakukan aksi sosial bagi yang membutuhkan. 

Usai menerima piala, Novi pun mengucapkan terima kasih kepada keluarga serta orang terdekat yang selama ini selalu memberikan dukungan penuh atas apa yang dilakukannya.

"Gak penah nyangka ini kali kedua dapat penghargaan, terima kasih banyak GTV," ujar Novi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/612/3189118//viral-JrvU_large.jpg
Viral! Istri Kedua Diserang Netizen, Istri Sah Malah Membela: Dia Tidak Pantas Dihujat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/612/3189093//viral-k6xc_large.jpg
Viral! Pengantin Ini Akad Nikah di Bawah Air Terjun, Netizen: Enggak Takut Ya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/65/3189086//endipat-Qlgt_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Endipat Wijaya, Anggota DPR yang Sindir Donasi Rp10 Miliar untuk Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/65/3189070//polwan-xKMO_large.jpg
Kisah Polwan Berhijab Cantik dan Berprestasi: Ipda Febryanti Mulyadi, Lulusan Termuda di Usia 23 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/612/3188836//banjir-Jcdu_large.jpg
Viral! Ajakan Patungan Beli Hutan Indonesia Imbas Bencana Banjir Aceh Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/612/3188861//viral-elMN_large.jpg
Parah! Pemilik WO Ayu Puspita Diduga Pakai Uang Calon Pengantin untuk Bayar Cicilan KPR
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement