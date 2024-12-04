Momen Novi Dapat Penghargaan di Tengah Kisruh Donasi: Saya Berikan Prestasi, Bukan Sensasi!

PRATIWI Noviyanthi alias Novi yang belakangan tengah viral karena kisruh donasi dengan korban penyiraman air keras Agus Salim, memboyong piala di ajang Indonesian Trending Awards 2024.

Dalam ajang bergengsi yang disiarkan secara langsung oleh GTV itu, Novi diganjar penghargaan Trending Social Act of The Year karena aksinya selama ini yang kerap membantu anak-anak yang terlantar hingga ODGJ.

Di tahun sebelumnya, Novi juga mendapat penghargaan yang sama. Sehingga penghargaan di tahun ini membuktikan bahwa dirinya konsisten untuk melakukan aksi sosial bagi yang membutuhkan.

Usai menerima piala, Novi pun mengucapkan terima kasih kepada keluarga serta orang terdekat yang selama ini selalu memberikan dukungan penuh atas apa yang dilakukannya.

"Gak penah nyangka ini kali kedua dapat penghargaan, terima kasih banyak GTV," ujar Novi.