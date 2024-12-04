Galau Terus Ditanya Kapan Nikah, Gen Z di Negara Ini Rela Keluar Uang demi Sewa Pacar Palsu

GEN Z yang dikenal dengan keinginan untuk menunda pernikahan demi mengejar karier, kini dihadapkan pada dilema unik. Di Vietnam, tekanan dari keluarga untuk segera menikah dan memiliki keturunan membuat banyak anak muda melakukan hal nyeleneh sebagai solusi.

Penggunaan layanan pacar palsu semakin marak di Vietnam, sebagai solusi sementara untuk menenangkan orang tua. Banyak generasi muda yang sudah mencapai usia menikah memilih untuk menikah di usia lanjut, didorong oleh cita-cita karier atau tantangan dalam menemukan pasangan yang tepat.

Dirangkum dari SCMP, Rabu (4/12/2024), di Vietnam terdapat banyak grup media sosial yang menawarkan layanan kencan berbayar. Seorang admin forum dengan lebih dari 20.000 anggota mencatat adanya lonjakan jumlah perempuan yang menyewa pacar untuk menenangkan orang tua mereka.

Minh Thu, wanita berusia 30 tahun dari provinsi Nam Dinh di Vietnam utara, sudah lima tahun tidak berkencan karena tuntutan pekerjaannya. Orang tuanya memberitahunya bahwa dia hanya bisa pulang ke rumah untuk Tahun Baru Imlek jika dia punya pacar, mengungkapkan keinginan mereka untuk memiliki cucu dan bahkan berpura-pura sakit untuk meningkatkan tekanan pada dirinya.

Awal tahun ini, Thu menghabiskan beberapa juta dong Vietnam untuk menyewa pria untuk kencan, pria tersebut berusia lima tahun lebih tua darinya, untuk menyamar sebagai pacarnya, seperti yang dilaporkan oleh media Vietnam VnExpress. Mereka saling terbuka mengenai latar belakang keluarga dan menjalin “hubungan emosional” seminggu sebelumnya.

Pria yang disewanya merupakan insinyur konstruksi yang juga ahli dalam memasak dan memiliki pengetahuan tentang mencicipi anggur.

“Pada saat dia datang ke rumah saya, dia membantu ibu saya memasak dan mengobrol dengan saudara saya. Sudah lama aku tidak melihat orang tuaku bahagia dan bangga padaku,” ucap Thu.

Pria berusia 25 tahun dari Hanoi, Huy Tuan telah bekerja sebagai “pacar palsu” untuk membantu klien selama lebih dari setahun.

“Saya harus pergi ke gym, belajar menyanyi, memasak, belajar fotografi, dan melatih keterampilan berbicara untuk memenuhi harapan banyak klien,” ucapnya.

Untuk memastikan kualitasnya, Tuan membatasi dirinya hanya tiga atau empat klien per bulan. Kencan sambil minum kopi atau jalan-jalan berbelanja berharga beberapa ratus ribu dong Vietnam (US$10-$20) sekitar Rp159 ribu hingga Rp300 ribu untuk sesi dua jam, sementara pertemuan keluarga berharga sekitar 1 juta dong Vietnam (US$40) atau sekitar Rp627 ribu.

Terdapat ketentuan yang harus ditaati dalam kontrak sewa kencan ini, seperti melarang keterlibatan emosional dan melarang pelecehan seksual.

Peneliti dari Akademi Jurnalisme dan Komunikasi di Vietnam, Nguyen Thanh Nga memperingatkan bahwa menyewa pasangan untuk kencan memiliki risiko yang melekat.