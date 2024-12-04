Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Galau Terus Ditanya Kapan Nikah, Gen Z di Negara Ini Rela Keluar Uang demi Sewa Pacar Palsu

Ahmad Huzaify , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |09:06 WIB
Galau Terus Ditanya Kapan Nikah, Gen Z di Negara Ini Rela Keluar Uang demi Sewa Pacar Palsu
Tren pacar sewaan marak di kalangan Gen Z. (Foto: SCMP/Shutterstock)
A
A
A

GEN Z yang dikenal dengan keinginan untuk menunda pernikahan demi mengejar karier, kini dihadapkan pada dilema unik. Di Vietnam, tekanan dari keluarga untuk segera menikah dan memiliki keturunan membuat banyak anak muda melakukan hal nyeleneh sebagai solusi.

Penggunaan layanan pacar palsu semakin marak di Vietnam, sebagai solusi sementara untuk menenangkan orang tua. Banyak generasi muda yang sudah mencapai usia menikah memilih untuk menikah di usia lanjut, didorong oleh cita-cita karier atau tantangan dalam menemukan pasangan yang tepat.

Dirangkum dari SCMP, Rabu (4/12/2024), di Vietnam terdapat banyak grup media sosial yang menawarkan layanan kencan berbayar. Seorang admin forum dengan lebih dari 20.000 anggota mencatat adanya lonjakan jumlah perempuan yang menyewa pacar untuk menenangkan orang tua mereka.

Minh Thu, wanita berusia 30 tahun dari provinsi Nam Dinh di Vietnam utara, sudah lima tahun tidak berkencan karena tuntutan pekerjaannya. Orang tuanya memberitahunya bahwa dia hanya bisa pulang ke rumah untuk Tahun Baru Imlek jika dia punya pacar, mengungkapkan keinginan mereka untuk memiliki cucu dan bahkan berpura-pura sakit untuk meningkatkan tekanan pada dirinya.

Awal tahun ini, Thu menghabiskan beberapa juta dong Vietnam untuk menyewa pria untuk kencan, pria tersebut berusia lima tahun lebih tua darinya, untuk menyamar sebagai pacarnya, seperti yang dilaporkan oleh media Vietnam VnExpress. Mereka saling terbuka mengenai latar belakang keluarga dan menjalin “hubungan emosional” seminggu sebelumnya.

Pria yang disewanya merupakan insinyur konstruksi yang juga ahli dalam memasak dan memiliki pengetahuan tentang mencicipi anggur.

“Pada saat dia datang ke rumah saya, dia membantu ibu saya memasak dan mengobrol dengan saudara saya. Sudah lama aku tidak melihat orang tuaku bahagia dan bangga padaku,” ucap Thu.

Pria berusia 25 tahun dari Hanoi, Huy Tuan telah bekerja sebagai “pacar palsu” untuk membantu klien selama lebih dari setahun.

“Saya harus pergi ke gym, belajar menyanyi, memasak, belajar fotografi, dan melatih keterampilan berbicara untuk memenuhi harapan banyak klien,” ucapnya.

Untuk memastikan kualitasnya, Tuan membatasi dirinya hanya tiga atau empat klien per bulan. Kencan sambil minum kopi atau jalan-jalan berbelanja berharga beberapa ratus ribu dong Vietnam (US$10-$20) sekitar Rp159 ribu hingga Rp300 ribu untuk sesi dua jam, sementara pertemuan keluarga berharga sekitar 1 juta dong Vietnam (US$40) atau sekitar Rp627 ribu.

Terdapat ketentuan yang harus ditaati dalam kontrak sewa kencan ini, seperti melarang keterlibatan emosional dan melarang pelecehan seksual.

Peneliti dari Akademi Jurnalisme dan Komunikasi di Vietnam, Nguyen Thanh Nga memperingatkan bahwa menyewa pasangan untuk kencan memiliki risiko yang melekat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/612/3188657//viral-vkh5_large.jpg
Viral! Penipuan WO Bikin Pengantin Nangis di Hari Pernikahan, Makanan untuk Tamu Tak Datang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188398//pernikahan-vBYK_large.jpg
Banyak Pasangan Lintas Negara, Penghulu Kini Dilatih Bahasa Arab dan Inggris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/65/3188291//kampus-Id38_large.jpg
Daftar 5 Kampus Favorit Gen Z di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/330/3188227//ilustrasi-aXzn_large.jpg
Nikah Tanpa Saksi Apakah Sah Dalam Islam?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187865//moneyfestasi-d5rf_large.jpg
Tips Sukses Finansial, Gen Z Harus Menikmati Proses Pengelolaan Keuangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/614/3187839//ilustrasi-sgaG_large.jpg
Apa Hukumnya Jika Istri Menolak Poligami?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement