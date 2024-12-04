Makanan Tak Biasa, Hiburan Luar Biasa, Farel Tarek dan Eksplorasi Kuliner Ekstrem

Jakarta Barat menjadi destinasi unik bagi Farel Tarek, kreator dengan konten eksplorasi kuliner ekstremnya. Di sini, Farel dapat mencoba sejumlah hidangan ekstrem seperti daging labi-labi, sate kobra, darah ular kobra, hingga sate biawak, dan suwike.

Mengawali videonya dengan ciri khas humoris, Farel membagikan pengalamannya mencoba makanan ini untuk tujuan yang tak biasa. "Gue lagi kena virus kurang ganteng, jadi gue cari makanan yang katanya bisa bikin ganteng," ujarnya, sambil bercanda tentang vaksin ganteng berupa makanan ekstrem.

Di Mangga Besar, Farel mencicipi berbagai hidangan dimulai dengan daging labi-labi yang dipercaya mampu memperbaiki kulit. Rasanya dikatakan lembut dengan cita rasa khas. Farel juga mencoba sate kobra, di mana darah ularnya diminum segar. Perut jadi hangat, tapi otak kayak mau pecah dengan rasanya kelakarnya.

Tak ketinggalan, Farel mencicipi daging biawak yang teksturnya mirip daging kambing, namun lebih alot. Farel mengakhiri petualangannya dengan suwike (daging katak) yang dianggapnya mampu melompatkan kegantengannya ke tingkat baru.

Video ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memperkenalkan kuliner khas yang jarang diketahui banyak orang. Gaya ceria Farel dalam menjelaskan hidangan ekstrem ini menjadikannya tontonan yang segar sekaligus informatif.

(Kemas Irawan Nurrachman)