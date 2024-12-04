Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Makanan Tak Biasa, Hiburan Luar Biasa, Farel Tarek dan Eksplorasi Kuliner Ekstrem

MNC Portal , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |19:21 WIB
Makanan Tak Biasa, Hiburan Luar Biasa, Farel Tarek dan Eksplorasi Kuliner Ekstrem
Makanan Tak Biasa, Hiburan Luar Biasa, Farel Tarek dan Eksplorasi Kuliner Ekstrem, (Foto: Youtube)
A
A
A

Jakarta Barat menjadi destinasi unik bagi Farel Tarek, kreator dengan konten eksplorasi kuliner ekstremnya. Di sini, Farel dapat mencoba sejumlah hidangan ekstrem seperti daging labi-labi, sate kobra, darah ular kobra, hingga sate biawak, dan suwike.

Mengawali videonya dengan ciri khas humoris, Farel membagikan pengalamannya mencoba makanan ini untuk tujuan yang tak biasa. "Gue lagi kena virus kurang ganteng, jadi gue cari makanan yang katanya bisa bikin ganteng," ujarnya, sambil bercanda tentang vaksin ganteng berupa makanan ekstrem.

Di Mangga Besar, Farel mencicipi berbagai hidangan dimulai dengan daging labi-labi yang dipercaya mampu memperbaiki kulit. Rasanya dikatakan lembut dengan cita rasa khas. Farel juga mencoba sate kobra, di mana darah ularnya diminum segar. Perut jadi hangat, tapi otak kayak mau pecah dengan rasanya kelakarnya.

Tak ketinggalan, Farel mencicipi daging biawak yang teksturnya mirip daging kambing, namun lebih alot. Farel mengakhiri petualangannya dengan suwike (daging katak) yang dianggapnya mampu melompatkan kegantengannya ke tingkat baru.

Video ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memperkenalkan kuliner khas yang jarang diketahui banyak orang. Gaya ceria Farel dalam menjelaskan hidangan ekstrem ini menjadikannya tontonan yang segar sekaligus informatif.

Bagi yang penasaran, kunjungi akun YouTube @farelogic untuk mengikuti petualangan seru lainnya. Siapa tahu, inspirasi kuliner ekstrem berikutnya bisa datang dari pengalaman ini!

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/04/298/3092404/serunya_petualangan_kuliner_farel_logic_cicipi_hidangan_ekstrem_yang_bikin_penasaran-MLvF_large.jpg
Serunya Petualangan Kuliner Farel Logic, Cicipi Hidangan Ekstrem yang Bikin Penasaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/23/298/2959107/makanan-ekstrem-terbaru-di-arab-saudi-burger-belalang-seharga-rp31-ribu-2jMiwZ0h7r.jpg
Makanan Ekstrem Terbaru di Arab Saudi, Burger Belalang Seharga Rp31 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/19/298/2923221/jadi-ekstrem-food-aman-gak-sih-makan-ulat-sagu-mentah-S4zqVyk9eY.jpg
Jadi Ekstrem Food, Aman Gak Sih Makan Ulat Sagu Mentah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/11/26/298/2508004/surstromming-sajian-ikan-paling-bau-busuk-sedunia-dari-swedia-PFbNdluE3T.jpg
Surstromming, Sajian Ikan Paling Bau Busuk Sedunia dari Swedia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/11/06/298/2497694/5-makanan-teraneh-di-dunia-ikan-basi-hingga-telur-perjaka-PvRulB3gP1.jpg
5 Makanan Teraneh di Dunia, Ikan Basi hingga Telur Perjaka!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/11/06/298/2497624/daftar-5-makanan-paling-berbahaya-di-dunia-ada-yang-1-200-kali-lebih-beracun-dari-sianida-yNp5cRT9Xf.jpg
Daftar 5 Makanan Paling Berbahaya di Dunia, Ada yang 1.200 Kali Lebih Beracun dari Sianida!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement