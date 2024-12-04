Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Serunya Petualangan Kuliner Farel Logic, Cicipi Hidangan Ekstrem yang Bikin Penasaran

MNC Portal , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |19:15 WIB
Serunya Petualangan Kuliner Farel Logic, Cicipi Hidangan Ekstrem yang Bikin Penasaran
Serunya Petualangan Kuliner Farel Logic, Cicipi Hidangan Ekstrem yang Bikin Penasaran (Foto: Youtube)
A
A
A

Kreator YouTuber kuliner, Farel Logic menyuguhkan petualangan makan ekstrem. Kali ini, Farel mencicipi dua hidangan unik daging labi-labi dan suwike (daging kodok).

Dengan gaya kocak dan komentar yang menggelitik, Farel mengajak pengikutnya menjelajahi rasa baru yang tak biasa. Makanan tersebut dipercaya bisa meningkatkan khasiat kesehatan dan menambah kegantengan.

"Rasanya aneh, tapi enak," ujar Farel sambil memberikan rating 7/10 untuk hidangan ini. Namun, ia juga mengaku sempat merasa ragu karena bentuknya yang mengingatkan pada bayi kura-kura.

Petualangan berlanjut ke hidangan suwike. Dalam bahasa Hokian, suwike berarti ayam air karena kodok sering dianggap sebagai versi ayam yang hidup di air. “Rasanya unik banget, nggak bisa dibilang enak atau nggak enak, tapi aneh,” kata Farel sembari menahan tawa.

Meski begitu, ia tetap memberikan rating positif, menilai suwike sebagai hidangan yang layak dicoba bagi mereka yang ingin bereksperimen dengan makanan ekstrem. Selain mengeksplorasi rasa, Farel juga membagikan fakta menarik tentang manfaat dan kepercayaan tradisional seputar makanan-makanan ini.

“Labi-labi katanya bisa bikin umur panjang, sementara suwike bisa bikin kulit makin glowing,” ujarnya sambil bercanda

Dengan kombinasi humor dan wawasan kuliner, konten Farel Tarek berhasil menciptakan tontonan yang menghibur sekaligus informatif. Bagi penggemar konten makanan ekstrem atau yang penasaran dengan sensasi unik mencicipi hidangan tradisional, akun YouTube @farelogic adalah tempat yang wajib dikunjungi.

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/04/298/3092406/makanan_tak_biasa_farel_tarek_dan_eksplorasi_kuliner_ekstrem-PGie_large.jpg
Makanan Tak Biasa, Hiburan Luar Biasa, Farel Tarek dan Eksplorasi Kuliner Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/23/298/2959107/makanan-ekstrem-terbaru-di-arab-saudi-burger-belalang-seharga-rp31-ribu-2jMiwZ0h7r.jpg
Makanan Ekstrem Terbaru di Arab Saudi, Burger Belalang Seharga Rp31 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/19/298/2923221/jadi-ekstrem-food-aman-gak-sih-makan-ulat-sagu-mentah-S4zqVyk9eY.jpg
Jadi Ekstrem Food, Aman Gak Sih Makan Ulat Sagu Mentah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/11/26/298/2508004/surstromming-sajian-ikan-paling-bau-busuk-sedunia-dari-swedia-PFbNdluE3T.jpg
Surstromming, Sajian Ikan Paling Bau Busuk Sedunia dari Swedia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/11/06/298/2497694/5-makanan-teraneh-di-dunia-ikan-basi-hingga-telur-perjaka-PvRulB3gP1.jpg
5 Makanan Teraneh di Dunia, Ikan Basi hingga Telur Perjaka!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/11/06/298/2497624/daftar-5-makanan-paling-berbahaya-di-dunia-ada-yang-1-200-kali-lebih-beracun-dari-sianida-yNp5cRT9Xf.jpg
Daftar 5 Makanan Paling Berbahaya di Dunia, Ada yang 1.200 Kali Lebih Beracun dari Sianida!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement