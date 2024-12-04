Serunya Petualangan Kuliner Farel Logic, Cicipi Hidangan Ekstrem yang Bikin Penasaran

Kreator YouTuber kuliner, Farel Logic menyuguhkan petualangan makan ekstrem. Kali ini, Farel mencicipi dua hidangan unik daging labi-labi dan suwike (daging kodok).

Dengan gaya kocak dan komentar yang menggelitik, Farel mengajak pengikutnya menjelajahi rasa baru yang tak biasa. Makanan tersebut dipercaya bisa meningkatkan khasiat kesehatan dan menambah kegantengan.

"Rasanya aneh, tapi enak," ujar Farel sambil memberikan rating 7/10 untuk hidangan ini. Namun, ia juga mengaku sempat merasa ragu karena bentuknya yang mengingatkan pada bayi kura-kura.

Petualangan berlanjut ke hidangan suwike. Dalam bahasa Hokian, suwike berarti ayam air karena kodok sering dianggap sebagai versi ayam yang hidup di air. “Rasanya unik banget, nggak bisa dibilang enak atau nggak enak, tapi aneh,” kata Farel sembari menahan tawa.

Meski begitu, ia tetap memberikan rating positif, menilai suwike sebagai hidangan yang layak dicoba bagi mereka yang ingin bereksperimen dengan makanan ekstrem. Selain mengeksplorasi rasa, Farel juga membagikan fakta menarik tentang manfaat dan kepercayaan tradisional seputar makanan-makanan ini.

“Labi-labi katanya bisa bikin umur panjang, sementara suwike bisa bikin kulit makin glowing,” ujarnya sambil bercanda

Dengan kombinasi humor dan wawasan kuliner, konten Farel Tarek berhasil menciptakan tontonan yang menghibur sekaligus informatif. Bagi penggemar konten makanan ekstrem atau yang penasaran dengan sensasi unik mencicipi hidangan tradisional, akun YouTube @farelogic adalah tempat yang wajib dikunjungi.

(Kemas Irawan Nurrachman)