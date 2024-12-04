Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Gaya Outfit Cinta Laura Liburan di London, Tampil Stylish

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |13:04 WIB
Gaya <i>Outfit</i> Cinta Laura Liburan di London, Tampil <i>Stylish</i>
Cinta Laura. (Foto: IG Cinta)
A
A
A

CINTA Laura saat ini tengah menikmati liburan di London. Momen tersebut ia bagikan di laman Instagram pribadinya. Dalam postingan itu, Cinta terlihat menikmati berbagai keseruan, mulai dari nonton konten Charlie XCX hingga hangout bareng para sahabatnya.

Namun salah satu yang mencuri perhatian adalah gaya outfit Cinta Laura yang terlihat stylish. Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari Instagram @claudakiehl, Rabu (4/12/2024).

1. Pamer OOTD

Selama liburan di London, Cinta Laura memamerkan gaya outfitnya. Seperti di foto ini ia tampil stylish memakai inner merah dipadukan dengan cat berbulu warna hitam. Kemudian ia menambahkan mini skirt yang dipadukan dengan stocking dan high boots. Tampilannya makin kece dengan kacamata hitam sembari menenteng tas DIOR.

Cinta Laura

“Hollywood banget sih kamu,” kata @syl***

2. Pakai outfit nuansa krem

Menikmati musim dingin di London jadi momen Cinta Luara memamerkan gaya outfitnya memakai coat kece. Seperti di foto ini dia tampil dalam balutan busana nuansa krem.

Cinta Laura

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/629/3185434//nikita_willy-prMl_large.jpg
Momen Nikita Willy Liburan ke Jepang Bawa 2 Anak Tanpa Bantuan Babysitter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/33/3180472//cinta_laura_dan_arya_vasco-CKwH_large.jpg
Arya Vasco Akui Belum Ada Target Menikah meski Sudah Bertemu Keluarga Cinta Laura di Jerman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/629/3179729//cinta_laura-VCXf_large.jpg
Cinta Laura Merasa Bersalah Jarang Temui Ayahnya, Akui Ambisinya Terlalu Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/612/3179584//cinta_laura-AgXr_large.jpg
Viral Sebut Soto 'Sodow' dan Makan Pakai Centong, Cinta Laura Singgung Bully: Kenapa Diledek?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/194/3173996//batik-TQWG_large.jpg
Hari Batik Nasional, Intip 4 Potret Artis Indonesia yang Bangga Berbatik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/278/3163628//pembangkit_listrik-7MVt_large.jpg
Gandeng China, Emiten Cinta Laura OASA Bakal Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement