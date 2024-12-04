Gaya Outfit Cinta Laura Liburan di London, Tampil Stylish

CINTA Laura saat ini tengah menikmati liburan di London. Momen tersebut ia bagikan di laman Instagram pribadinya. Dalam postingan itu, Cinta terlihat menikmati berbagai keseruan, mulai dari nonton konten Charlie XCX hingga hangout bareng para sahabatnya.

Namun salah satu yang mencuri perhatian adalah gaya outfit Cinta Laura yang terlihat stylish. Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari Instagram @claudakiehl, Rabu (4/12/2024).

1. Pamer OOTD

Selama liburan di London, Cinta Laura memamerkan gaya outfitnya. Seperti di foto ini ia tampil stylish memakai inner merah dipadukan dengan cat berbulu warna hitam. Kemudian ia menambahkan mini skirt yang dipadukan dengan stocking dan high boots. Tampilannya makin kece dengan kacamata hitam sembari menenteng tas DIOR.

“Hollywood banget sih kamu,” kata @syl***

2. Pakai outfit nuansa krem

Menikmati musim dingin di London jadi momen Cinta Luara memamerkan gaya outfitnya memakai coat kece. Seperti di foto ini dia tampil dalam balutan busana nuansa krem.