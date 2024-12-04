Gebrakan Baru di Spotify Wrapped Live Indonesia 2024, Kamu Siap Jadi Saksinya?

SIAP berdendang lewat alunan musik yang asyik? Ya, Spotify Wrapped Live Indonesia bakal hadir lagi membawa gebrakan dan tren baru pada 5 Desember 2024 yang disiarkan langsung di RCTI dan RCTI+ mulai pukul 20.30 WIB.

Spotify Wrapped Live Indonesia 2024 merupakan perayaan bagi para penggemar, artis, dan kreator yang menjadikan tahun ini sebagai tahun penuh gebrakan dan terobosan baru. Ini juga jadi tahun kedua 2024 menjadi tahun kedua Spotify merayakan tumbuhnya musik dan podcast Indonesia secara langsung melalui siaran TV!

Serunya lagi, pertama kalinya para fans jadi bagian dari acara ini dengan memilih lagu favorit mereka untuk dinyanyikan langsung oleh para artis di acara Spotify Wrapped Live Indonesia 2024. Ada dua kategori yang bisa dipilih pengguna selama periode waktu yang sudah ditentukan, yakni beberapa minggu sebelum show di mulai.

Dua kategori tersebut juga merupakan playlist di Spotify yaitu Waktu Indonesia Bersedih dan Waktu Indonesia Bahagia. Lagu yang paling banyak dipilih akan dibawakan langsung oleh artisnya di panggung Spotify Wrapped Live Indonesia 2024.

Spotify Wrapped Live Indonesia 2024 akan semakin meriah dengan acara puncak, yaitu pengumuman podcast-podcast terpopuler, para kreator podcast, dan artis dalam Indonesia Wrapped Top Lists yang pastinya sangat ditunggu-tunggu.