Semarak Natal dan Tahun Baru, Lippo Malls Medan Hadirkan The Magic of Christmas

Lippo Malls Medan mengusung tema The Magic of Christmas menyambut Natal dan Tahun Baru. (Foto: dok Lippo Malls)

MEDAN - PT Lippo Malls Indonesia (LMI) merupakan pusat perbelanjaan terbesar di Indonesia yang memiliki 69 mall. Lippo Malls menyebar di 36 kota besar di Indonesia salah satunya di Kota Medan, diantaranya Sun Plaza, Plaza Medan Fair dan Lippo Plaza Medan.

Menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru, Lippo Malls Medan mengusung tema ‘The Magic of Christmas’ dan menyiapkan ragam aktivitas seru dan menarik yang berlangsung mulai 29 November 2024 hingga 12 Januari 2025.

Sun Plaza, salah satu premium mall yang dikelola Lippo Malls menghadirkan event Caroling with Oikumene Natal Sumatera Utara.

Acara tersebut merupakan rangkaian dari event Natal kolaborasi Pemerintah Provinsi Sumut dan Panitia Natal Oikumene Sumatera Utara untuk menghadirkan penampilan grup paduan suara favorit Kota Medan pada 1, 7, 8 dan 14 Desember 2024.

Selain itu, pengunjung akan dihibur dengan adanya Santa Giveaway pada Rabu, 25 Desember 2024. Keseruan tersebut bekerja sama dengan salah satu tenant, Yves Rocher, dimana Santa Claus dan Santa Girl akan membagikan bingkisan spesial kepada para pengunjung.

Plaza Medan Fair pada kegiatan Natal ini juga menghadirkan berbagai kegiatan lomba yang menarik seperti Cerdas Cermat Alkitab pada Jumat, 29 November 2024.