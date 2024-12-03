Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral, Afgan Menangis di Atas Panggung saat Nyanyikan Lagu Bunga Terakhir

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |00:36 WIB
Viral, Afgan Menangis di Atas Panggung saat Nyanyikan Lagu Bunga Terakhir
Viral, Afgan Menangis di Atas Panggung saat Nyanyikan Lagu Bunga Terakhir (Foto: Instagram Afgan)
A
A
A

Penyanyi Afgan baru-baru ini bikin netizen terharu dan banjir air mata. Hal itu lantaran Afgan tak kuasa menangis di atas panggung saat salah satu penontonnya meminta dirinya membawakan lagu Bunga Terakhir.

Momen itu diunggah pelantun Terima Kasih Cinta ini di TikTok-nya, @afgan2705. Kala itu, ia tengah mengisi salah satu acara dan seorang penonton wanita meminta Afgan menyanyikan lagu Bunga Terakhir. Rupanya, lagu itu ingin dipersembahkan wanita ini untuk sang suami yang baru meninggal dunia.

“Salah satu penonton ada yang request lagu Bunga Terakhir untuk almarhum suaminya,” tulis Afgan.

Sebelum membawakan lagu tersebut, Afgan sempat menanyakan apa yang terjadi pada suami wanita ini. Suami salah satu penonton konser Afgan tersebut meninggal dunia pada Agustus lalu dan masih menyisakan duka mendalam.

Viral, Afgan Menangis di Atas Panggung saat Nyanyikan Lagu Bunga Terakhir
Viral, Afgan Menangis di Atas Panggung saat Nyanyikan Lagu Bunga Terakhir

Tak lama, pria yang sempat diisukan dengan Rossa itu mengajak wanita tersebut ke atas panggung dan membawakan lagu Bunga Terakhir sesuai permintaan. Ikut merasakan kehilangan, Afgan pun tak kuasa menahan air matanya saat menyanyikan lagu tersebut.

“Duh sedih banget,” ucap Afgan.

Wanita itu juga ikut menangis di atas panggung saat Afgan membawakan lagu Bunga Terakhir. Afgan pun memeluk wanita bernama Vina ini dan kembali melanjutkan nyanyiannya.

Nuansa panggung tersebut menjadi penuh haru diiringi lantunan musiknya yang menyentuh hati.

Meski ikut bersedih dah kehilangan, Afgan berhasil membawakan lagu Bunga Terakhir sesuai permintaan penontonnya ini. Pria 35 tahun itu memberikan pelukan hangat sekaligus semangat untuk wanita tersebut.

“Semangat ya mbak, semangat,” tambah Afgan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/194/3164445/viral-bNQz_large.jpg
Momen Foto Bareng Aira Yudhoyono dan Shafeea Ahmad, Kayak Anak Kembar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/194/3164298/cucu_bung_hatta-9aZK_large.jpg
Profil dan Potret Gustika Jusuf Hatta, Cucu Cantik Bung Hatta yang Pakai Kebaya Hitam di HUT RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/611/3164217/zara-0iVD_large.jpg
3 Potret Terbaru Zara, Putri Ridwan Kamil, Makin Anggun dan Dewasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164081/viral-vBDh_large.jpg
WNI Mau Buka Biro Jodoh untuk Wanita Indonesia yang Cari Pasangan Bule
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164073/guru_viral-pfwM_large.jpg
Viral Kedekatan Guru dengan Murid Berkebutuhan Khusus, Menyentuh Hati Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/194/3163578/viral-u2dD_large.jpg
Viral Lomba Fashion Show Unik Bajunya dari Sayur-sayuran
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement