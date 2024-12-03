Viral, Afgan Menangis di Atas Panggung saat Nyanyikan Lagu Bunga Terakhir

Penyanyi Afgan baru-baru ini bikin netizen terharu dan banjir air mata. Hal itu lantaran Afgan tak kuasa menangis di atas panggung saat salah satu penontonnya meminta dirinya membawakan lagu Bunga Terakhir.

Momen itu diunggah pelantun Terima Kasih Cinta ini di TikTok-nya, @afgan2705. Kala itu, ia tengah mengisi salah satu acara dan seorang penonton wanita meminta Afgan menyanyikan lagu Bunga Terakhir. Rupanya, lagu itu ingin dipersembahkan wanita ini untuk sang suami yang baru meninggal dunia.

“Salah satu penonton ada yang request lagu Bunga Terakhir untuk almarhum suaminya,” tulis Afgan.

Sebelum membawakan lagu tersebut, Afgan sempat menanyakan apa yang terjadi pada suami wanita ini. Suami salah satu penonton konser Afgan tersebut meninggal dunia pada Agustus lalu dan masih menyisakan duka mendalam.

Tak lama, pria yang sempat diisukan dengan Rossa itu mengajak wanita tersebut ke atas panggung dan membawakan lagu Bunga Terakhir sesuai permintaan. Ikut merasakan kehilangan, Afgan pun tak kuasa menahan air matanya saat menyanyikan lagu tersebut.

“Duh sedih banget,” ucap Afgan.

Wanita itu juga ikut menangis di atas panggung saat Afgan membawakan lagu Bunga Terakhir. Afgan pun memeluk wanita bernama Vina ini dan kembali melanjutkan nyanyiannya.

Nuansa panggung tersebut menjadi penuh haru diiringi lantunan musiknya yang menyentuh hati.

Meski ikut bersedih dah kehilangan, Afgan berhasil membawakan lagu Bunga Terakhir sesuai permintaan penontonnya ini. Pria 35 tahun itu memberikan pelukan hangat sekaligus semangat untuk wanita tersebut.

“Semangat ya mbak, semangat,” tambah Afgan.