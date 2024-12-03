Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Wanita Ini Sengaja Tumbuhkan Jenggot, Alasannya Bikin Kaget

Viona Marsanda , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |20:27 WIB
Wanita Ini Sengaja Tumbuhkan Jenggot, Alasannya Bikin Kaget
Wanita Ini Sengaja Tumbuhkan Jenggot, Jam Press)
A
A
A

Luta Cruz, seorang penyanyi wanita, akhirnya menemukan kedamaian dengan penampilan alaminya setelah bertahun-tahun berjuang melawan pertumbuhan rambut wajah. 

Dilansir dari Whatsthejam, Selasa (3/12/24), dengan lebih dari 30.000 pengikut di media sosial, Luta secara terbuka membagikan kisah perjalanannya menerima jenggot yang disebabkan oleh kondisi medis bawaan.

Selama masa kecil hingga remaja, Luta mencoba berbagai cara untuk menghilangkan rambut wajah, mulai dari waxing hingga laser hair removal. Sayangnya, hasilnya yang dilakukan tidak pernah permanen.

Seiring waktu, terutama selama pandemi Covid, pandangan Luta terhadap penampilannya mulai berubah. Dalam salah satu video TikTok-nya, Luta menyuarakan kebanggaannya.

“Wanita berjanggut, kami tidak punya alasan untuk bersembunyi. Kami cantik apa adanya.”

Pesan keberanian dan penerimaan diri ini diikuti dengan komentar yang mencampur berbagai pandangan. 

Ada yang memuji keberaniannya, sementara yang lain tidak sepenuhnya memahami keputusan tersebut. 

Namun, yang jelas, Luta telah menginspirasi banyak orang dengan sikap positif terhadap tubuhnya.

Perjalanan Luta menuju penerimaan diri tidak mudah. Sejak kecil, dia selalu diminta oleh orang-orang di sekitarnya untuk menyembunyikan rambut wajahnya, termasuk oleh keluarganya sendiri. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/612/3152107/gokil_sampul_komik_halaman_depan_superman_terjual_seharga_rp7_miliar-tz1g_large.jpg
Gokil! Sampul Komik Halaman Depan Superman Terjual Seharga Rp7,1 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/612/3151943/unik_louis_vuitton_keluarkan_koleksi_tas_terbaru_berbentuk_bajaj-nVpR_large.jpg
Unik! Louis Vuitton Keluarkan Koleksi Tas Terbaru Berbentuk Bajaj
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/612/3148421/butuh_pelukan_hangat_cukup_bayar_rp45000_untuk_bisa_mendapatkan_jasa_ini_tertarik-iVuF_large.jpg
Butuh Pelukan Hangat, Cukup Bayar Rp45.000 untuk Bisa Mendapatkan Jasa Ini, Tertarik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/612/3142309/waduh_tulang_leher_pemuda_ini_bengkok_akibat_terlalu_lama_bermain_ponsel-nquL_large.jpg
Waduh! Tulang Leher Pemuda Ini Bengkok Akibat Terlalu Lama Bermain Ponsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/612/3141491/ada_ada_saja_wanita_ini_harus_menghapus_riasan_wajahnya_karena_tak_terdeteksi_alat_pemindai-JuEQ_large.jpg
Ada Ada Saja! Wanita Ini Harus Menghapus Riasan Wajahnya karena Tak Terdeteksi Alat Pemindai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/612/3138087/mukjizat_anak_kecil_ini_terjatuh_dari_18_lantai_masih_sadar_dan_selamat-aSj2_large.jpg
Mukjizat! Anak Kecil Ini Terjatuh dari 18 Lantai, Masih Sadar dan Selamat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement