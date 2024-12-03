Wanita Ini Sengaja Tumbuhkan Jenggot, Alasannya Bikin Kaget

Luta Cruz, seorang penyanyi wanita, akhirnya menemukan kedamaian dengan penampilan alaminya setelah bertahun-tahun berjuang melawan pertumbuhan rambut wajah.

Dilansir dari Whatsthejam, Selasa (3/12/24), dengan lebih dari 30.000 pengikut di media sosial, Luta secara terbuka membagikan kisah perjalanannya menerima jenggot yang disebabkan oleh kondisi medis bawaan.

Selama masa kecil hingga remaja, Luta mencoba berbagai cara untuk menghilangkan rambut wajah, mulai dari waxing hingga laser hair removal. Sayangnya, hasilnya yang dilakukan tidak pernah permanen.

Seiring waktu, terutama selama pandemi Covid, pandangan Luta terhadap penampilannya mulai berubah. Dalam salah satu video TikTok-nya, Luta menyuarakan kebanggaannya.

“Wanita berjanggut, kami tidak punya alasan untuk bersembunyi. Kami cantik apa adanya.”

Pesan keberanian dan penerimaan diri ini diikuti dengan komentar yang mencampur berbagai pandangan.

Ada yang memuji keberaniannya, sementara yang lain tidak sepenuhnya memahami keputusan tersebut.

Namun, yang jelas, Luta telah menginspirasi banyak orang dengan sikap positif terhadap tubuhnya.

Perjalanan Luta menuju penerimaan diri tidak mudah. Sejak kecil, dia selalu diminta oleh orang-orang di sekitarnya untuk menyembunyikan rambut wajahnya, termasuk oleh keluarganya sendiri.