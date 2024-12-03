Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tidak Tantrum, Begini Sikap Anak Nikita Mirzani saat Diperiksa Polisi

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |15:26 WIB
Tidak Tantrum, Begini Sikap Anak Nikita Mirzani saat Diperiksa Polisi
Laura Meizani alias Lolly. (Foto: Ist/IG)
ANAK Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Lolly (LM)menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban di Polres Metro Jakarta Selatan, terkait dengan kasus dugaan persetubuhan dan aborsi yang menimpanya. Plh Humas Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi mengungkapkan bahwa Laura Meizani bersikap kooperatif saat diperiksa penyidik.

"Iya betul (kooperatif) jadi didampingi dari kuasa hukum juga ada kemudian dari pihak keluarga juga ada," kata Nurma Dewi, di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin (2/12/2024). 

Tak hanya kooperatif, LM juga bersikap tenang tidak tidak tantrum saat menjawab pertanyaan penyidik

"Tidak, tidak tidak (tantrum)" jelas Nurma Dewi.

Sayangnya di pemeriksaan kedua LM ini, sang ibu yakni Nikita Mirzani tidak hadir. Sehingga hanya diwakilkan oleh kakaknya.

Telusuri berita women lainnya
