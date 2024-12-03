Potret Maudy Effrosina Kompak Bareng Keluarga Haji Faisal Dukung Fadly Faisal Tanding Tinju

PASANGAN Fadly Faisal dan Maudy Effrosina belakangan menjadi sorotan usai go public di media sosial. Kini, Fadly tak malu-malu lagi membagikan momen kebersamaannya dengan sang kekasih. Bahkan, adik Fadly Faisal, Fujianti Utami alias Fuji juga kerap membagikan potret bersama Maudy. Mereka begitu kompak layaknya kakak beradik.

Bukan hanya dengan Fuji, Maudy juga tampak kompak dengan kedua orangtua Fadly, Haji Faisal dan Dewi Zuhriati. Momen hangat pertemuan mereka terjadi saat Fadly sedang tanding di ring tinju.

Fadly pun berhasil memenangkan sabuk ICB (Influence Championship Boxing) International, gelar perdana di Asia, usai menumbangkan YouTuber Malaysia Aisar Khaled di ajang Byon Combat Showbiz Vol. 4.

Mereka hadir menjadi support system terbaik untuk Fadly. Bahkan, Maudy, Fuji dan Dewi Zuhriati kompak mengenakan kaus bergambar wajah Fadly Faisal.

Usai meraih kemenangan, Fadly berpose bersama keluarganya termasuk Maudy sembari memamerkan sabuk ICB yang berhasil diraihnya. Seluruhnya tampak tersenyum semringah merayakan kemenangan Fadly. Momen ini dibagikan Fuji melalui unggahan Instagram pribadinya.

"Congrats dai," bunyi keterangan unggahan @fuji_an, dikutip Selasa (3/12/2024).

Sebelumnya, tepat di hari ulang tahun sang kekasih pada 17 November 2024 lalu, Fadly Faisal membagikan potret momen kejutan yang diberikan dirinya bersama rekan-rekan Maudy serta beberapa potret lain dirinya bersama Maudy.