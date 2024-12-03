Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Maudy Effrosina Kompak Bareng Keluarga Haji Faisal Dukung Fadly Faisal Tanding Tinju

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |13:23 WIB
Potret Maudy Effrosina Kompak Bareng Keluarga Haji Faisal Dukung Fadly Faisal Tanding Tinju
Fadly Faisal dan keluarga
A
A
A

PASANGAN Fadly Faisal dan Maudy Effrosina belakangan menjadi sorotan usai go public di media sosial. Kini, Fadly tak malu-malu lagi membagikan momen kebersamaannya dengan sang kekasih. Bahkan, adik Fadly Faisal, Fujianti Utami alias Fuji juga kerap membagikan potret bersama Maudy. Mereka begitu kompak layaknya kakak beradik. 

Bukan hanya dengan Fuji, Maudy juga tampak kompak dengan kedua orangtua Fadly, Haji Faisal dan Dewi Zuhriati. Momen hangat pertemuan mereka terjadi saat Fadly sedang tanding di ring tinju. 

Fadly pun berhasil memenangkan sabuk ICB (Influence Championship Boxing) International, gelar perdana di Asia, usai menumbangkan YouTuber Malaysia Aisar Khaled di ajang Byon Combat Showbiz Vol. 4. 

Mereka hadir menjadi support system terbaik untuk Fadly. Bahkan, Maudy, Fuji dan Dewi Zuhriati kompak mengenakan kaus bergambar wajah Fadly Faisal.

Usai meraih kemenangan, Fadly berpose bersama keluarganya termasuk Maudy sembari memamerkan sabuk ICB yang berhasil diraihnya. Seluruhnya tampak tersenyum semringah merayakan kemenangan Fadly. Momen ini dibagikan Fuji melalui unggahan Instagram pribadinya.

Fadly Faisal dan keluarga

"Congrats dai," bunyi keterangan unggahan @fuji_an, dikutip Selasa (3/12/2024). 

Sebelumnya, tepat di hari ulang tahun sang kekasih pada 17 November 2024 lalu, Fadly Faisal membagikan potret momen kejutan yang diberikan dirinya bersama rekan-rekan Maudy serta beberapa potret lain dirinya bersama Maudy. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/194/3186852//fuji-NyiT_large.jpg
3 Potret Lawas Fuji Saat Masih Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/612/3185083//fuji-6tpH_large.jpg
5 Fakta Fuji Pakai Gelang Bertahtakan 175 Berlian Seharga Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/194/3185082//fuji-whUc_large.jpg
Fuji Pakai Gelang Bertahtahkan 175 Berlian, Harganya Setara Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/298/3182954//fuji-uKLJ_large.jpg
Momen Ulang Tahun Fuji, Netizen Salfok Kuenya Unik Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/612/3176988//syahrini-cKmf_large.jpg
Potret Syahrini dan Reino Barack Asyik Liburan di Bali, Kompak Berkain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/33/3173536//fuji_utami-xoFt_large.jpg
Fuji Masuk Nominasi The 100 Most Beautiful Faces 2025 Versi TC Candler
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement