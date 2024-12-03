Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Siapa Saja Anak Sherly Tjoanda dan Benny Laos? Ini Profilnya

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |18:27 WIB
Siapa Saja Anak Sherly Tjoanda dan Benny Laos? Ini Profilnya
Siapa Saja Anak Sherly Tjoanda dan Benny Laos? Ini Profilnya (Foto: Okezone)
A
A
A

Siapa saja anak Sherly Tjoanda dan Benny Laos? ini profilnya. Nama Sherly Tjoanda akhir-akhir ini menjadi sorotan masyarakat Indonesia, khususnya Maluku. Sebab, namanya mendadak muncul sebagai calon Gubernur Maluku untuk menggantikan suaminya.

Suami Sherly, Benny Laos sejatinya maju ke Pilgub Maluku bersama dengan Sarbin Sehe. Namun 6 pekan jelang Pilkada digelar, Benny meninggal dunia akibat kecelakaan speedboat yang ditumpanginya terbakar di Pulau Taliabu.

Demi melanjutkan tekad sang suami, Sherly Tjoanda akhirnya maju ke Pilgub Malku bersama Sarbin Sehe menggantikan suaminya.

Hebatnya, meski hanya seorang calon Gubernur pengganti, Sherly sukses memenangkan perolehan suara berdasarkan hasil hitung cepat (quick count). Pasangan Sherly Tjoanda-Sarbin Sehe meraih 50,73 persen suara.

Mereka unggul atas pasangan Husain Alting-Asrul yang meraih 25,32 persen suara, pasangan Muhammad Kasuba-Basri yang mendapat 12,55 persen suara, dan pasangan Aliong Mus-Sahril sebesar 11,4 persen.

Jika perhitungan real time KPU nantinya benar demikian, maka Sherly Tjoanda akan resmi memenangkan Pilgub Maluku lewat satu putaran.

Kemenangan istri Benny Laos di Pilgub Maluku membuat latar belakang keluarganya kembali mendapat sorotan Salah satunya adalah sosok tiga anaknya.

Bennet Edbert Laos

Anak pertama pasangan Sherly Tjoanda dan Benny Laos adalah Bennet Edbert Laos. Ia lahir pada 11 Maret 2006 yang tengah berkuliah di Amerika Serikat. Saat peristiwa speedboat terbakar menimpa ayahnya, Edbert masih berada di negeri paman sam.

Selain berkuliah, Bennet Edbert Laos juga aktif sebagai anggota organisasi pelajar Indonesia bernama Student Club at Bellevue College.

 

