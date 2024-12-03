Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Heboh Skandal Guru Selingkuh dengan Murid, Terungkap Gegara Chat Mesra Muncul di Layar Proyektor

Nazwa Allysa , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |09:02 WIB
Heboh Skandal Guru Selingkuh dengan Murid, Terungkap Gegara Chat Mesra Muncul di Layar Proyektor
Selingkuh. (Foto: Ilustrasi/Ist)
SEORANG guru SMK di China Utara telah dipecat karena berselingkuh dengan muridnya sendiri. Hubungan mereka terungkap setelah chat mesra tak sengaja terungkap di layar proyektor.

Melansir dari South China Morning Post, Jumat (29/11/2024), guru perempuan yang diketahui bernama Zhang itu diketahui telah menikah dan memiliki seorang putri. Zhang bekerja sebagai seorang guru di sebuah SMK yang terletak di Kota Qinyuan, Provinsi Shanxy, China.

Pada awal bulan ini, ketika sedang mengajar di kelas, Zhang tidak sengaja menampilkan layar obrolannya dengan seorang murid laki-laki. Hal tersebut dipercayai terjadi ketika menggunakan komputer sekolah, Zhang lupa keluar dari akun WeChat miliknya. Dalam chat tersebut, terlihat muridnya yang diperkirakan berusia 15-18 tahun tengah menanyakan keadaan sang guru.

“Sayang, kenapa kamu menangis?” tulis muridnya.

Zhang kemudian merespons dengan “Saya membantu anak saya mencuci kakinya (suami) dan meminta dia untuk melakukan hal yang sama, tetapi dia menolaknya. Lalu saya menanyakan kepada ayahnya untuk mencuci kaki saya tetapi dia juga menolaknya dan berlalu begitu saja.”

“Saya merasa kesal dan mengatakan, ‘Anakmu memperlakukan saya seperti kamu memperlakukan saya.’Saya sangat sedih! Lelaki macam apa yang telah saya nikahi?'” tambah Zhang dalam bubble chat berikutnya.

Sang murid, yang tidak disebutkan identitasnya tersebut menghiburnya dengan mengatakan “Jangan meminta dia untuk melakukan sesuatu untukmu.”

“Walaupun kamu sudah menikah, saya tidak ingin mendengar kalau kamu membiarkan dia melakukan apapun untukmu karena saya akan cemburu,” sambung murid tersebut.

Murid tersebut melanjutkan dengan mengungkapkan, “Saya jarang sekali mengekspresikan perasaan saya karena saya tidak berani.” 

“Ketika nanti kita tinggal bersama, saya akan mencuci kakimu. Saya akan selalu mencintaimu,” tambah sang murid menenangkan gurunya.

 

