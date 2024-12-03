Bintang Harry Potter Ini Terjerat Utang Rp36 Miliar, Terungkap Penyebabnya

RUPERT Grint, mantan aktor serial terkenal Harry Potter harus menghadapi tagihan pajak yang nominalnya fantastis usai kalah dalam sidang sengketa hukum terkait pajak.

Berkat perannya sebagai Ron Weasley, Rupert muncul di semua film serial Harry Potter sejak tahun 2001 hingga 2011. Dia diperkirakan telah menghasilkan sekitar $30 juta atau Rp475 miliar (kurs USD1 = Rp19.936).

Melansir dari People, Selasa (3/12/2024), Hakim Inggris telah menjatuhkan vonis bagi Rupert untuk harus segera membayar utang pajak sebesar $2,3 juta (Rp36 miliar) karena telah mengklasifikasikan penghasilan bersihnya dari serial film sebagai aset modal alih-alih pendapatan.

Kasus ini bermula ketika tahun 2019, badan otoritas pajak Inggris, His Majesty’s Revenue and Customs (HMRC) mulai melakukan penyelidikan terkait tarif pajak yang dibayarkan Rupert pada tahun 2012. HMRC mengatakan bahwa sang aktor telah salah dalam mengelompokkan pendapatannya sebesar $5,6 juta (Rp88,7 miliar) dari keuntungan serial film sebagai aset modal dalam upaya untuk membayar tarif pajak yang lebih rendah.

Keuntungan yang didapat dari penjualan DVD Harry Potter, hak streaming, dan sumber lainnya seharusnya masuk dalam kategori pendapatan. Di Inggris, pendapatan dikenakan tarif pajak yang jauh lebih tinggi dibandingkan aset modal.

The Telegraph melaporkan bahwa Rupert membangun perusahaan dengan nama Clay 10 Limited pada tahun 2011 dan menjual sisa haknya kepada perusahaan sebagai modal. Pengajuan yang diperoleh oleh outlet menunjukkan bahwa perusahaan memiliki lebih dari $34 juta (Rp538 miliar) dalam ekuitas pada Maret 2023.

Pengacara Rupert telah mengajukan banding pada saat penyelidikan pertama kali dimulai. Tetapi, pada minggu ini seorang hakim pengadilan memutuskan mendukung HMRC dan memerintahkan Rupert untuk membayar utang pajaknya.