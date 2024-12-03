Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Tips Blush On Hanya 2 Produk Biar Sat-Set

MNC Portal , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |18:13 WIB
Tips Blush On Hanya 2 Produk Biar Sat-Set
Tips Blush On Hanya 2 Produk Biar Sat-Set, (Foto: Soulyu)
A
A
A

Yuks bikin blush on cukup pakai 2 produk aja yaitu menggunakan lip velvet dan foundation. Menciptakan blush on menggunakan kombinasi lip velvet dan foundation adalah cara sat-set untuk menyesuaikan warna yang sempurna sesuai dengan tampilan kamu. 

Berikut adalah cara untuk mendapatkan hacks blush on yang super gampang dengan 2 produk!

1. Pilih Lip Velvet yang Tepat

Gunakan lip velvet yang memiliki kandungan skincare seperti Soulyu Fluffy Haze Lip Velvet. Dengan Raspberry Seed Oil, Apricot Kernel Oil, dan Rosehip Oil yang dapat melembabkan dan membantu mengembalikan kilau alami bibir. Selain itu, lip velvet ini super ringan dan gampang diaplikasikan. Hasil akhir dari lip velvet ini adalah velvet-matte yang lembut di bibir yang mampu menyamarkan garis bibir. Lip velvet ini menjadi pilihan yang tepat untuk hacks blush on!

2. Campurkan dengan Foundation

Campurkan Soulyu Fluffy Haze Lip Velvet dengan Soulyu Perfect UV Serum Foundation pada punggung palet makeup atau kamu juga bisa menggunakan sendok sebagai palet. Mulailah dengan sedikit lip velvet dan tambahkan foundation hingga mencapai warna dan konsistensi yang diinginkan.

3. Cara Mengaplikasikan

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/611/3188275/soulyu-lYLk_large.jpg
Donat Butter Baby X Soulyu Padukan 3 Rasa Unik, Dibanderol Rp70 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/611/3188273/soulyu-t24O_large.jpg
Soulyu Beauty X Butter Baby Luncurkan Lip Glassie, Ajak Perempuan Lebih Percaya Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/611/3174057/soulyu-N4of_large.jpg
SOULYU X LEKA Beli Makeup, Ada Hadiah Spesial untuk Top Spender
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/611/3172113/soulyu-MdSX_large.jpg
Soulyu Ramaikan International Bazaar di Binus School Serpong: Murid dan Orangtua Antusias
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/611/3146082/one_pot_look_cara_tampil_on_point_dalam_3_menit_dengan_soulyu_chewy_butter_pot-YDKv_large.jpg
One Pot Look, Cara Tampil On Point dalam 3 Menit dengan Soulyu Chewy Butter Pot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/611/3144773/ceo_soulyu_beauty_valencia_tanoesoedibjo_hadir_di_store_beauty_haul_mall_kelapa_gading-m7IQ_large.jpg
CEO Soulyu Beauty, Valencia Tanoesoedibjo Hadir di Store Beauty Haul Mall Kelapa Gading
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement