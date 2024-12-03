Tips Blush On Hanya 2 Produk Biar Sat-Set

Yuks bikin blush on cukup pakai 2 produk aja yaitu menggunakan lip velvet dan foundation. Menciptakan blush on menggunakan kombinasi lip velvet dan foundation adalah cara sat-set untuk menyesuaikan warna yang sempurna sesuai dengan tampilan kamu.

Berikut adalah cara untuk mendapatkan hacks blush on yang super gampang dengan 2 produk!

1. Pilih Lip Velvet yang Tepat

Gunakan lip velvet yang memiliki kandungan skincare seperti Soulyu Fluffy Haze Lip Velvet. Dengan Raspberry Seed Oil, Apricot Kernel Oil, dan Rosehip Oil yang dapat melembabkan dan membantu mengembalikan kilau alami bibir. Selain itu, lip velvet ini super ringan dan gampang diaplikasikan. Hasil akhir dari lip velvet ini adalah velvet-matte yang lembut di bibir yang mampu menyamarkan garis bibir. Lip velvet ini menjadi pilihan yang tepat untuk hacks blush on!

2. Campurkan dengan Foundation

Campurkan Soulyu Fluffy Haze Lip Velvet dengan Soulyu Perfect UV Serum Foundation pada punggung palet makeup atau kamu juga bisa menggunakan sendok sebagai palet. Mulailah dengan sedikit lip velvet dan tambahkan foundation hingga mencapai warna dan konsistensi yang diinginkan.

3. Cara Mengaplikasikan