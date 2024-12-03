Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

3 Bahan Alami Skincare yang Baik untuk Kulit, Ada Air Zam Zam!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |14:28 WIB
3 Bahan Alami <i>Skincare</i> yang Baik untuk Kulit, Ada Air Zam Zam!
Air Zam Zam. (Foto: Annastasia)
A
A
A

KECANTIKAN dan kesehatan kulit merupakan dambaan semua orang. Tak hanya wanita, pria juga mengidamkan kulit yang sehat terawat sehingga bisa tampil lebih percaya diri.

Namun dari maraknya skincare beredar, Anda perlu mengetahui kandungan di dalamnya. Menggunakan bahan-bahan alami dan kaya anti oksidan merupakan pilihan terbaik agar kulit bisa tetap sehat terawat.

Untuk itu, penting Anda tahu bahan alami apa saja yang perlu terkandung dalam skincare. Bahan alami tersebut dipercaya bisa memberikan banyak manfaat untuk kesehatan kulit sehingga lebih tenang saat menggunakan skincare.

Penasaran, apa saja bahan alami yang perlu ada di skincare Anda? Yuk simak informasinya dari Okezone, Selasa (3/12/2024).

1. Air Zam Zam dan Buah Tin

Halaman:
1 2 3
      
